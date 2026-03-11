A- A+

COMÉRCIO Vendas do comércio varejista sobem 0,4% em janeiro ante dezembro, revela IBGE Na comparação com janeiro de 2025, sem ajuste sazonal, as vendas do varejo tiveram alta de 2,8% em igual mês deste ano

As vendas do comércio varejista subiram 0,4% em janeiro ante dezembro, na série com ajuste sazonal. Os dados são da Pesquisa Mensal de Comércio, divulgada nesta quarta-feira, 11, pelo IBGE. O resultado de janeiro ficou acima da mediana das estimativas colhidas pelo Projeções Broadcast, de queda de 0,1%. O intervalo ia de queda de 0,7% a uma alta de 0,8%.

Conforme informou o IBGE, na comparação com janeiro de 2025, sem ajuste sazonal, as vendas do varejo tiveram alta de 2,8% em igual mês deste ano, acima do teto das projeções, que era de 2,6% (piso de 1,7% e mediana de 0,6%).

Em relação ao varejo ampliado, que inclui as atividades de material de construção, de veículos e de atacado alimentício, as vendas subiram 0,9% em janeiro ante dezembro, na série com ajuste sazonal, acima do teto das estimativas, de 0,7%. A mediana neste caso era de aumento de 0,4%, com piso negativo de 0,6%.

Na comparação com janeiro de 2025, sem ajuste, a alta de 1,1% no primeiro mês deste ano nas vendas do varejo ampliado foi superior à mediana das projeções, de avanço de 0,2% e próximo ao teto de +1,4%, com piso de -1,7%.

Revisões

O IBGE revisou o resultado das vendas no varejo ampliado em novembro ante outubro, de um recuo de 1,2% para uma retração de 1%. No varejo restrito, a taxa de novembro ante outubro não foi revista.

Veja também