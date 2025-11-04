A- A+

E-COMMERCE Vendas do TikTok Shop no Brasil cresceram 26 vezes desde o lançamento em maio Ferramenta de e-commerce integrada à plataforma também divulgou que o número de criadores que vendem pelo app aumentou 12 vezes no período

O TikTok Shop, ferramenta de e-commerce integrada à plataforma de entretenimento, registrou crescimento de 26 vezes na receita média diária (GMV) no Brasil em setembro em comparação a maio, mês do lançamento no país. Em quatro meses de operação, o número de criadores que vendem pelo aplicativo aumentou 12 vezes, enquanto a base de empresas e marcas cresceu 11 vezes.

O cálculo considera o total de vendas de cada mês dividido pelo número de dias, permitindo a comparação entre maio e setembro.

Para sua primeira Black Friday no Brasil, o TikTok Shop promete descontos de até 30% em produtos selecionados durante todo o mês de novembro. Os lojistas também poderão oferecer descontos cumulativos, e a campanha incluirá ações temáticas entre os dias 12 e 19, com preços promocionais por categorias como beleza, moda, casa e eletrônicos.

A ofensiva do TikTok Shop durante a Black Friday acontece num momento de disputa acirrada no e-commerce nacional, em que as empresas buscam mais vendedores locais para aumentar a capilaridade e reduzir o tempo de entrega.

O mercado movimentou R$ 204,3 bilhões em 2024 e deve alcançar R$ 234 bilhões em 2025, segundo a associação que representa o setor (Abiacom).

A Temu acaba de anunciar a abertura de sua plataforma para todos os vendedores brasileiros, eliminando a necessidade de convite e elevando a temperatura na já acirrada disputa do comércio eletrônico no Brasil. Atualmente, a Shopee conta com mais de 3 milhões de vendedores locais, responsáveis por mais de 90% das vendas no país.

Já a Shein tem mais de 30 mil, concentrados em roupas, calçados e produtos para casa — a empresa planeja incluir as categorias de livros e alimentos em 2025.

A dinâmica da plataforma combina conteúdo e comércio: criadores podem marcar produtos em vídeos e lives. Já as empresas conseguem montar vitrines na aba do TikTok Shop. Elas podem buscar influenciadores, enviar amostras e criar campanhas próprias.

Segundo Gustavo Mondo, líder de Casa&Decoração do TikTik Shop Brasil, as vendas são processadas pelos próprios lojistas, enquanto o TikTok se encarrega da coleta e entrega, em parceria com cinco empresas de logística no país. Ele destaca que o sucesso do modelo tem levado marcas a lançar produtos exclusivos para a plataforma, disponível apenas para maiores de 18 anos.

— Os criadores são a força por trás da plataforma, que produzem uma grande quantidade de conteúdo e interagem com bastante credibilidade. Eles conseguem comunicar diretamente com as suas comunidades.

O executivo explica que existem dois formatos de colaboração: aberto, no qual criadores podem escolher produtos disponíveis e solicitar amostras, aprovadas ou não pela marca; e direcionado, quando as próprias marcas selecionam influenciadores para ações específicas.

Para participar da campanha principal da Black Friday, o preço precisa ser inferior ao praticado nos últimos 30 dias. O sistema da plataforma monitora os valores.

— Nós monitoramos para saber se o preço realmente é o mais baixo dos últimos 30 dias. Se não for, a gente não deixa o produto entrar na campanha principal.

Os novos vendedores contam com isenção de comissão por 90 dias. Após esse período, a taxa padrão é de 6% ou de R$ 2 por pedido abaixo de R$ 79.

R$ 50 mil em uma live

Entre os casos de destaque, está a Vittare Home, de cama, mesa e banho, que soma mais de 1 milhão de seguidores e já faturou R$ 200 mil desde a estreia da plataforma. Atualmente, 75% de seu faturamento vem do TikTok Shop.

O criador Diogo Bottino, um dos Top 50 da plataforma, foca em transmissões ao vivo. Já vendeu R$ 50 mil em uma única live (transmissão ao vivo) e acumula R$ 1,2 milhão em vendas, sendo R$ 753 mil via lives.

Outro exemplo é o da perfumaria Granado, que se tornou a primeira marca no Brasil a firmar parceria com o TikTok, integrando múltiplos criadores para impulsionar visibilidade, engajamento e vendas. A empresa já alcançou mais de 18 milhões de impressões e tem quase 300 mil espectadores, com média de 1,8 mil produtos vendidos.

— A gente já testou dos grandes aos pequenos, aos mínimos. Então, atualmente, a gente está tentando pegar pessoas nativas do TikTok. Assim, nano ou pequenos do TikTok, assim, nativo do TikTok — disse André Seco, representante de canais digitais da Granado.

A empresa coleciona cases de viralização na plataforma desde antes do TikTok Shop, quando, por conta de um criador, passou a vender 3 milhões de unidades de um sabonete que antes vendia apenas 300 mil ao ano. Seco conta que não foi difícil começar a usar a plataforma, apesar do receio de que não desse certo.

— Só que a primeira live já deu uma grande audiência, e o resultado financeiro foi super legal. Foi um modelo de baixo custo. Nessas primeiras lives, a gente não fez um grande investimento. Com as lives, a gente foi aprendendo também como a gente engaja melhor o público. Obviamente, tem que ter incentivos para o cliente comprar, dar aquele sentimento de exclusividade. Flash sales funcionam super bem e também temos usado para lançamentos. Fragrância é um pouco mais difícil (de vender), então buscamos explicar sobre o produto e a história.

