Qua, 08 de Abril

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalquarta08/04/2026
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
Comércio Internacional

Vendas do varejo da zona do euro caem 0,2% em fevereiro ante janeiro

Resultado veio abaixo da expectativa de analistas consultados pela FactSet, que previam estabilidade nas vendas

Reportar Erro
EuroEuro - Foto: Pixabay

As vendas no varejo da zona do euro caíram 0,2% em fevereiro ante janeiro, segundo dados com ajustes sazonais publicados nesta quarta-feira, 8, pela agência oficial de estatísticas da União Europeia (UE), a Eurostat.

O resultado veio abaixo da expectativa de analistas consultados pela FactSet, que previam estabilidade nas vendas.

Leia também

• Educação Básica: o motor silencioso da economia

• Economia americana registra aumento dos postos de trabalho em março e taxa de desemprego de 4,3%

• Banco da Espanha teme 'desaceleração significativa' da economia pela guerra no Oriente Médio

Na comparação anual, as vendas do setor varejista do bloco tiveram expansão de 1,7% em fevereiro. Neste caso, o consenso da FactSet era de alta um pouco menor, de 1,6%.

Os dados das vendas de janeiro foram revisados, passando a mostrar estabilidade ante dezembro e ganho anual de 2,1%.

Reportar Erro

Veja também

Newsletter