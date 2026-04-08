Comércio Internacional
Vendas do varejo da zona do euro caem 0,2% em fevereiro ante janeiro
Resultado veio abaixo da expectativa de analistas consultados pela FactSet, que previam estabilidade nas vendas
As vendas no varejo da zona do euro caíram 0,2% em fevereiro ante janeiro, segundo dados com ajustes sazonais publicados nesta quarta-feira, 8, pela agência oficial de estatísticas da União Europeia (UE), a Eurostat.
O resultado veio abaixo da expectativa de analistas consultados pela FactSet, que previam estabilidade nas vendas.
Leia também
• Educação Básica: o motor silencioso da economia
• Economia americana registra aumento dos postos de trabalho em março e taxa de desemprego de 4,3%
• Banco da Espanha teme 'desaceleração significativa' da economia pela guerra no Oriente Médio
Na comparação anual, as vendas do setor varejista do bloco tiveram expansão de 1,7% em fevereiro. Neste caso, o consenso da FactSet era de alta um pouco menor, de 1,6%.
Os dados das vendas de janeiro foram revisados, passando a mostrar estabilidade ante dezembro e ganho anual de 2,1%.