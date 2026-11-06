Mercado Financeiro
Vendas do varejo da zona do euro caem 0,7% em setembro ante agosto
Resultado contrariou a previsão de analistas consultados pela FactSet, de alta de 0,1%
As vendas no varejo da zona do euro caíram 0,7% em setembro ante agosto, segundo dados com ajuste sazonal publicados pela Eurostat, a agência oficial de estatísticas da União Europeia (UE). O resultado contrariou a previsão de analistas consultados pela FactSet, de alta de 0,1%.
Na comparação anual, as vendas do setor varejista do bloco aumentaram 0,4% em setembro.
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Os dados de agosto foram revisados e passaram a mostrar ganho de 0,4% ante julho e avanço de 1,3% na comparação anual.