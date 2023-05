A- A+

Pesquisa Mensal do Comércio Vendas do varejo em Pernambuco crescem 0,8% em março, diz IBGE De acordo com a pesquisa, percentual local de crescimento foi igual ao nacional

Em março deste ano, o volume de vendas no comércio varejista pernambucano cresceu 0,8% em relação ao mês anterior. Frente a março de 2022, avançou 2,4%. No acumulado dos últimos 12 meses (em relação ao período anterior de 12 meses) houve uma retração de -3%. Os dados são da Pesquisa Mensal do Comércio (PMC), divulgada, nesta quarta-feira (17) pelo Instituto Brasileiro de Geografia e estatística (IBGE).

O volume de vendas do comércio varejista ampliado em Pernambuco – que inclui, além do varejo, as atividades de veículos, motos, partes e peças, material de construção e atacado de produtos alimentícios, bebidas e fumo – em março de 2023 mostrou aumento de 2,4% nas vendas frente ao mês imediatamente anterior na série livre de influências sazonais. No acumulado no ano, houve retração de -4,6% e em relação aos últimos 12 meses a retração foi de -11,2%.

As atividades no Estado que apresentaram as maiores altas nas vendas em comparação ao mesmo período do ano anterior foram livros, jornais, revistas e papelarias com alta de 20,4%, seguido por combustíveis e lubrificantes, 19%.

No movimento contrário, a queda mais expressiva foi nos equipamentos e materiais para escritório, informática e comunicação, com recuo de 40,2%, seguido pelo setor de outros artigos de uso pessoal e doméstico, com queda de 12,5%.

No comércio varejista ampliado em relação ao mesmo período do ano anterior as atividades que apresentaram maiores altas em Pernambuco foram livros, jornais, revistas e papelaria, com 20,4%; material de construção, com 19%; e veículos, motocicletas, partes e peças, com 13,8%

As atividades que tiveram baixas nas vendas foram equipamentos e materiais para escritório, informática e comunicação -40,2%, outros artigos de uso pessoal e doméstico -12,5% e tecidos, vestuário e calçados -12%.

No Brasil, o volume de vendas no comércio varejista em março cresceu 0,8% frente a fevereiro, na série com ajuste sazonal. O percentual é o mesmo de Pernambuco. A média móvel trimestral foi de 1,5% no trimestre encerrado em março. Frente a março de 2022, houve um avanço de 3,2%, acumulando alta de 1,2% nos últimos doze meses e, também, de 2,4% no ano.

Veja também

Combustíveis Postos serão fiscalizados para garantir queda nos preços, diz ministro