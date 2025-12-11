A- A+

COMÉRCIO Vendas do varejo sobem 0,5% em outubro ante setembro, revela IBGE Na comparação com outubro de 2024, sem ajuste sazonal, as vendas do varejo restrito tiveram alta de 1,1%

As vendas do comércio varejista subiram 0,5% em outubro ante setembro, na série com ajuste sazonal, resultado igual ao teto das estimativas dos analistas ouvidos pelo Projeções Broadcast, com mediana de queda 0,1% e piso negativo de 1,4%.

Conforme informou nesta quinta-feira, 11, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), na comparação com outubro de 2024, sem ajuste sazonal, as vendas do varejo restrito tiveram alta de 1,1% em outubro, também próximo ao teto das projeções, de avanço de 1,2%, com piso de queda de 2,1% e mediana de estabilidade (0,0%).

Em relação ao varejo ampliado, que inclui as atividades de material de construção, de veículos e de atacado alimentício, as vendas subiram 1,1% em outubro ante setembro, na série com ajuste sazonal, acima do teto das projeções, de alta de 0,8%, com piso negativo de 0,9% e mediana positiva de 0,2%.

Na comparação com outubro de 2024, sem ajuste, as vendas do varejo ampliado tiveram baixa de 0,3% em outubro. Neste caso, a mediana das estimativas era negativa em 1,5%, com intervalo entre queda de 2,6% e aumento de 4,6%.



