comércio Vendas no comércio desaceleram e recuam 0,3% em outubro, aponta IBGE Alta do dólar afetou segmento de equipamentos e material para escritório e puxou resultado para o campo negativo

As vendas no comércio varejista no país perderam força na passagem de setembro para outubro. O volume de vendas caiu 0,3% no mês, após alta de 0,6% no mês anterior. É o que apontam os dados são da Pesquisa Mensal de Comércio (PMC), divulgada nesta quinta-feira pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Analistas esperavam alta de 0,2% nas vendas do varejo em outubro;

No acumulado do ano, o setor registra alta de 1,6%;

Nos últimos 12 meses, a expansão acumulada é de 1,5%.

Perspectivas

O cenário para o varejo brasileiro está mais favorável em 2023, na comparação com o ano passado. O mercado de trabalho aquecido, a desaceleração da inflação e a queda dos juros, somada à redução do endividamento das famílias diante do programa Desenrola, têm ampliado as condições de consumo do brasileiro.

Ainda assim, o desempenho do varejo brasileiro não deve ser tão expressivo. Os juros altos ainda impactam a economia e dificultam o consumo, principalmente dos setores sensíveis ao crédito.

