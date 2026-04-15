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COMÉRCIO Vendas no comércio varejista crescem 0,6% em fevereiro e renovam patamar recorde Volume, no entanto, veio abaixo do esperado por analistas de mercado, que projetavam alta de 0,9%

As vendas no comércio varejista tiveram alta de 0,6% em fevereiro deste ano, após registrar 0,4% em janeiro. O número, divulgado pelo IBGE nesta quarta-feira, veio abaixo das projeções de analistas de mercado, que esperavam alta de 0,9%. Ainda assim, com o resultado, o varejo renovou o patamar recorde da série histórica, que já havia sido atingido no mês anterior.

Das oito atividades investigadas pela pesquisa, quatro tiveram crescimento das vendas em fevereiro. O destaque principal ficou para o grupo de hiper, supermercados, produtos alimentícios, bebidas e fumo, que teve crescimento de 1,1%.

Cristiano Santos, gerente da PMC, explica que o resultado positivo neste ano foi alavancado pela “volta do protagonismo de atividades que ofertam produtos básicos do comércio, sobretudo atividades de hiper, supermercados, produtos alimentícios, bebidas e fumo que tem um peso grande no indicador geral”.

Também tiveram altas os grupos de livros, jornais, revistas e papelaria (2,4%), combustíveis e lubrificantes (1,7%), e artigos farmacêuticos, médicos, ortopédicos e de perfumaria (0,3%). Já as quedas foram registradas em equipamentos e material para escritório, informática e comunicação (-2,7%), outros artigos de uso pessoal e doméstico (-0,6%), tecidos, vestuário e calçados (-0,3%) e móveis e eletrodomésticos (-0,1%).

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