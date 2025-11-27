A- A+

PROJEÇÃO Vendas no Natal devem movimentar R$ 85 bi na economia brasileira, mostra pesquisa De acordo com o levantamento, 76% dos consumidores devem presentear alguém na data natalina

As vendas no comércio varejista no Brasil neste ano devem movimentar R$ 84,9 bilhões na economia. É o que aponta pesquisa de Intenção de Compras para o Natal 2025, realizada pela Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas (CNDL) e pelo Serviço de Proteção ao Crédito (SPC Brasil).

De acordo com o levantamento, 76% dos consumidores devem presentear alguém na data natalina, com expectativa de que 124,3 milhões irão às compras. Em média, pretendem comprar quatro presentes no fim deste ano, número que aumenta para cinco entre as classes A/B, com valor médio de R$ 174. O valor supera em R$ 37 o de 2023, ou seja, um avanço de quase 30%.

Entre os consumidores, os filhos lideram a lista de presenteados neste Natal (58%), seguidos pelas mãe (46%), cônjuge (40%), pai (23%) e irmãos (23%). Para 28% dos entrevistados, o presente de maior valor será destinado aos filhos, 19% para marido/esposa e 18% a mães.

Segundo José César da Costa, presidente da CNDL, o Natal de 2025 reforça "a sua inegável importância" para o varejo brasileiro.

Ele pontua que o momento é de planejamento financeiro por parte dos consumidores e de expectativa pelo comércio. "As ruas estarão cheias nas próximas semanas, mas dá tempo do consumidor pesquisar e negociar suas compras", avalia em nota.

Produtos

A maior procura deve ser por roupas neste Natal, com intenções de compra em 52%. Na sequência, aparecem perfumes e cosméticos (36%), calçados (30%), brinquedos (30%) e acessórios (22%). Um outro destaque da pesquisa é que 43% dos consumidores já substituíram ou pretendem trocar os presentes materiais por experiências, como viagens, jantares, passeios ou shows.

De acordo com o levantamento, 38% dos entrevistados esperam comprar a mesma quantidade de presentes este ano em relação a 2024, 31% pretendem adquirir mais itens e 20% menos.

Um pouco menos da metade dos consumidores (41%) quer desembolsar mais nas compras natalinas em 2025 no confronto com 2024; 26% gastar menos e 23%, a mesma quantia.

Entre os que aumentarão os gastos: 36% darão um presente de maior valor, 34% afirmam que os preços estão mais caros, 18% economizaram ao longo do ano e 17% pretendem dar mais presentes

As lojas físicas seguem como o principal canal de compra neste Natal: 75% das pessoas consultadas disseram que comprarão os presentes presencialmente. Os principais pontos de compra serão as lojas de departamento (36%) e os shopping centers (31%).

Em relação às compras online, 58% disseram que irão adquirir pelo menos algum presente de Natal pela internet, o que representa 94,2 milhões de pessoas. Em média, 70% dos presentes serão adquiridos por esse canal.

De acordo com o levantamento, oito em cada dez (82%) pessoas que farão alguma compra pretendem fazer pesquisa de preços antes de comprar os presentes para o Natal para economizar.

As principais formas de pagamento dos consumidores nas compras de Natal serão: Pix (54%), cartão de crédito parcelado (39%), cartão de débito (28%) e dinheiro (23%).



