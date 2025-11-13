Qui, 13 de Novembro

MERCADO

Vendas no varejo caem 0,4% no 3º trimestre ante 2º trimestre, aponta IBGE

Quanto ao comércio varejista, as vendas subiram 0,2% no terceiro trimestre de 2025

Vendas no varejoVendas no varejo - Foto: Marcello Casal Jr/Agência Brasil

As vendas do comércio varejista caíram 0,4% no terceiro trimestre de 2025 ante o segundo trimestre deste ano, informou nesta quinta-feira (13), o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Na comparação com o terceiro trimestre de 2024, as vendas no varejo cresceram 0,8% no terceiro trimestre de 2025.

Quanto ao comércio varejista, as vendas subiram 0,2% no terceiro trimestre de 2025 ante o segundo trimestre deste ano.

Na comparação com o terceiro trimestre de 2024, as vendas no varejo ampliado caíram 1,2% no terceiro trimestre de 2025.
 

