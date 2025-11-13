MERCADO
Vendas no varejo caem 0,4% no 3º trimestre ante 2º trimestre, aponta IBGE
Quanto ao comércio varejista, as vendas subiram 0,2% no terceiro trimestre de 2025
As vendas do comércio varejista caíram 0,4% no terceiro trimestre de 2025 ante o segundo trimestre deste ano, informou nesta quinta-feira (13), o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).
Na comparação com o terceiro trimestre de 2024, as vendas no varejo cresceram 0,8% no terceiro trimestre de 2025.
Leia também
• IBGE lança mapa na COP30 destacando o Pará no centro do mundo
• Transporte de passageiros cresce 0,4% e o de cargas sobe 0,7% em setembro ante agosto, diz IBGE
• Produção industrial opera acima do nível pré-pandemia em 10 dos 15 locais, aponta IBGE
Quanto ao comércio varejista, as vendas subiram 0,2% no terceiro trimestre de 2025 ante o segundo trimestre deste ano.
Na comparação com o terceiro trimestre de 2024, as vendas no varejo ampliado caíram 1,2% no terceiro trimestre de 2025.