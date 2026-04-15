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Comércio Nacional Vendas no varejo crescem 0,6% em fevereiro, revela IBGE Resultado em fevereiro ante janeiro veio abaixo da mediana das estimativas colhidas pelo Projeções Broadcast, que apontava para avanço de 0,9%

Em fevereiro, o volume de vendas do comércio varejista cresceu 0,6% frente a janeiro deste ano, na série com ajuste sazonal. O resultado foi divulgados nesta quarta-feira, 15, pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

O resultado em fevereiro ante janeiro veio abaixo da mediana das estimativas colhidas pelo Projeções Broadcast, que apontava para avanço de 0,9%. O intervalo das estimativas ia de 0,1% a 3,3%.

Na comparação com fevereiro de 2025, sem ajuste sazonal, as vendas do varejo tiveram alta de 0,2% em igual mês deste ano, resultado também inferior à mediana das projeções, de avanço de 1,2%. Neste caso, o piso era de recuo de 0,3% e o teto de aumento de 4,5%.

No varejo ampliado, cujas vendas subiram 1% em fevereiro ante janeiro, na série com ajuste sazonal, o resultado veio abaixo da mediana das estimativas, de elevação de 1,8%, com intervalo entre queda de 0,1% e alta de 4,4%.

Na comparação com fevereiro de 2025, sem ajuste, as vendas do varejo ampliado tiveram baixa de 2,2% em fevereiro de 2026. Neste caso, a mediana era de recuo de 0,9%, com intervalo entre -2,2% e +2,5%.

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