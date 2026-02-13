A- A+

comércio Vendas no varejo crescem 1,0% no 4º tri ante 3º tri e fecham 2025 com alta de 1,6%, diz IB Dados foram divulgados nesta sexta-feira (13)

As vendas do comércio varejista subiram 1,0% no quarto trimestre de 2025 ante o terceiro trimestre de 2025, na série com ajuste sazonal, informou há pouco o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Na comparação com o quarto trimestre de 2024, sem ajuste sazonal, as vendas do varejo tiveram alta de 1,6% em igual período de 2025.

No ano passado, o volume de vendas no comércio varejista nacional acumulou alta de 1,6%.

Varejo ampliado

Quanto ao varejo ampliado - que inclui as atividades de material de construção, veículos e atacado alimentício -, as vendas subiram 1,5% no quarto trimestre de 2025 ante o terceiro trimestre de 2025.

Na comparação com o quarto trimestre de 2024, as vendas do varejo ampliado tiveram alta de 0,8% em igual período de 2025.

No ano passado, as vendas do comércio varejista ampliado acumularam avanço de 0,1%.





Veja também