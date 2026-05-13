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Pesquisa Vendas no varejo crescem 1,2% no 1º trimestre de 2026 ante 4º tri de 2025, mostra IBGE Na comparação com o mesmo trimestre do ano anterior, as vendas no varejo expandiram 2,4% no primeiro trimestre de 2026. Já as vendas no varejo ampliado subiram 1,9% no período

As vendas do comércio varejista cresceram 1,2% no primeiro trimestre deste ano em relação ao quarto trimestre de 2025. Os dados são da Pesquisa Mensal de Comércio divulgados nesta quarta-feira, 13, pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). O avanço foi o mais acentuado desde o segundo trimestre de 2024, quando avançou 1,4%.

No varejo ampliado - que inclui os segmentos de veículos, material de construção e atacado alimentício -, as vendas cresceram 1,3% no primeiro trimestre de 2026 em relação ao quarto trimestre de 2025.

Na comparação com o mesmo trimestre do ano anterior, as vendas no varejo expandiram 2,4% no primeiro trimestre de 2026. Já as vendas no varejo ampliado subiram 1,9% no período.

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