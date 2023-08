A- A+

VAREJO Vendas no varejo ficam estáveis em junho e setor fecha semestre com alta de 1,3% Setor de combustíveis e lubrificantes influenciou alta do comércio no primeiro semestre

Depois de duas quedas consecutivas, as vendas do comércio brasileiro ficaram estáveis no mês de junho. O setor fechou o primeiro semestre com alta de 1,3%, em relação ao mesmo período de 2022, puxado principalmente pelo desempenho positivo do setor de combustíveis e lubrificantes. A atividade acumula ganho de 14,5% no semestre, com o cenário de expansão sendo um reflexo da mudança da política de preços dos combustíveis.

Os dados são da Pesquisa Mensal do Comércio (PMC), divulgada nesta sexta-feira pelo IBGE

No ano, o comércio varejista registra alta de 1,3%

No acumulado nos últimos 12 meses, o setor acumula alta de 0,9%

Perda de ritmo

O desempenho no semestre, contudo, foi perdendo ritmo após janeiro, avalia o gerente da pesquisa, Cristiano Santos.

"O primeiro semestre fecha em alta muito por conta do crescimento concentrado em janeiro, quando foi de 4,1%. Depois de janeiro, os resultados são mais tímidos, com variações mais próximas a 0%" relembra.

Perspectivas

A desaceleração da inflação e a queda do dólar tendem a ajudar a destravar o consumo das famílias e facilitam a aquisição de bens de consumo. Além disso, o programa Desenrola, criado pelo governo para a renegociação de dívidas, pode melhorar o desempenho do varejo nos próximos meses.

A queda da taxa básica de juros, a Selic, também é um ponto favorável para os segmentos que dependem do crédito para as famílias consumirem. Mas seus efeitos sobre a economia são defasados e o patamar dos juros e do endividamento ainda é elevado. Segundo a Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC), o varejo deve apresentar um crescimento modesto de 1,4% esse ano.

