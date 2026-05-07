Qui, 07 de Maio

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalquinta07/05/2026
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
Mercado Financeiro

Vendas no varejo na zona do euro caem 0,1% em março ante fevereiro

Resultado, porém, veio acima da expectativa de analistas consultados pela FactSet, que previam queda de 0,7% nas vendas

Reportar Erro
Vendas no varejo na zona do euro caem 0,1% em março ante fevereiroVendas no varejo na zona do euro caem 0,1% em março ante fevereiro - Foto: Pixabay/Reprodução

As vendas no varejo da zona do euro caíram 0,1% em março ante fevereiro, segundo dados com ajustes sazonais publicados nesta quinta-feira, 7 pela agência oficial de estatísticas da União Europeia (UE), a Eurostat. O resultado, porém, veio acima da expectativa de analistas consultados pela FactSet, que previam queda de 0,7% nas vendas. Na comparação anual, as vendas do setor varejista do bloco tiveram expansão de 1,2% em março. Os dados das vendas de fevereiro da zona do euro foram revisados, passando a mostrar recuo de 0,3% ante janeiro e ganho anual de 1,3%.

Leia também

• Corrupção, inflação e economia em queda desafiam Milei na Argentina

• EUA está 'asfixiando' a economia do Irã, diz secretário do Tesouro

• Canetas emagrecedoras podem reforçar "economia moral da magreza"

Reportar Erro

Veja também

Newsletter