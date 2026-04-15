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COMÉRCIO Vendas no varejo no Brasil atingem novo patamar recorde em fevereiro, mostra IBGE Entre as atividades pesquisadas, o setor de supermercados inaugurou também novo patamar recorde de vendas

Após a alta de 0,6% no volume vendido em fevereiro ante janeiro, o varejo passou a operar em novo patamar recorde na série histórica da Pesquisa Mensal de Comércio, iniciada em 2000, informou o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).



O varejo ampliado (inclui os segmentos de veículos, material de construção e atacado alimentício), que cresceu 1,0% em fevereiro ante janeiro, passou a operar também em novo pico histórico.



Entre as atividades pesquisadas, o setor de supermercados, que cresceu 1,1% em fevereiro ante janeiro, inaugurou também novo patamar recorde de vendas.





Alta mais forte para o mês desde 2022

De acordo com o IBGE, a alta de 0,6% no volume vendido em fevereiro ante janeiro foi a mais forte para o mês desde 2022, quando tinha crescido 2,1%.



O crescimento de 1,0% no varejo ampliado em fevereiro ante janeiro foi o mais acentuado para o mês desde 2022 , quando avançou 1,5%.

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