Vendas no varejo no Brasil atingem novo patamar recorde em fevereiro, mostra IBGE
Entre as atividades pesquisadas, o setor de supermercados inaugurou também novo patamar recorde de vendas
Após a alta de 0,6% no volume vendido em fevereiro ante janeiro, o varejo passou a operar em novo patamar recorde na série histórica da Pesquisa Mensal de Comércio, iniciada em 2000, informou o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).
O varejo ampliado (inclui os segmentos de veículos, material de construção e atacado alimentício), que cresceu 1,0% em fevereiro ante janeiro, passou a operar também em novo pico histórico.
Entre as atividades pesquisadas, o setor de supermercados, que cresceu 1,1% em fevereiro ante janeiro, inaugurou também novo patamar recorde de vendas.
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Alta mais forte para o mês desde 2022
De acordo com o IBGE, a alta de 0,6% no volume vendido em fevereiro ante janeiro foi a mais forte para o mês desde 2022, quando tinha crescido 2,1%.
O crescimento de 1,0% no varejo ampliado em fevereiro ante janeiro foi o mais acentuado para o mês desde 2022 , quando avançou 1,5%.