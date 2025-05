A- A+

VAREJO Vendas no varejo operam em novo patamar recorde em março, mostra IBGE Volume alcança 10,5% acima do nível de fevereiro de 2020, no pré-pandemia

Após a alta de 0,8% no volume vendido em março ante fevereiro, o varejo passou a operar em novo patamar recorde de vendas em março de 2025, segundo os dados da Pesquisa Mensal de Comércio, iniciada em 2000, informou o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

O varejo ampliado, que cresceu 1,9% em março ante fevereiro, operava também em patamar recorde na série histórica em março.

Entre as atividades investigadas, as vendas de supermercados alcançaram também novo patamar recorde em março de 2025.

Vendas 10,5% acima do pré-pandemia

O volume de vendas do varejo chegou a março em patamar 10,5% acima do nível de fevereiro de 2020, no pré-pandemia. No varejo ampliado - que inclui as atividades de veículos, material de construção e atacado alimentício -, as vendas operam 8,1% acima do pré-pandemia.

Os segmentos de artigos farmacêuticos, veículos, supermercados, combustíveis e material de construção estão operando acima do patamar pré-crise sanitária.

O segmento de artigos farmacêuticos opera em patamar 38,2% acima do pré-crise sanitária; veículos, 15,3% acima; supermercados, 13,6% acima; material de construção, 10,6% acima; e combustíveis e lubrificantes, 7,6% acima.

Os outros artigos de uso pessoal e doméstico estão 3,3% abaixo do nível de fevereiro de 2020; móveis e eletrodomésticos, 3,5% abaixo; equipamentos de informática e comunicação, 9,4% aquém; tecidos, vestuário e calçados, 16,9% abaixo; e livros e papelaria, 43,9% abaixo.



