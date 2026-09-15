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Pesquisa Vendas no varejo recuam 0,8% em julho, revela IBGE Na comparação com julho de 2025, sem ajuste sazonal, as vendas do varejo tiveram alta de 1,2% em julho

O volume de vendas no comércio varejista caiu 0,8% em julho ante junho, na série com ajuste sazonal, após variação de 0,3% em junho de 2026. O resultado veio em linha com o piso das estimativas dos analistas ouvidos pelo Projeções Broadcast, que tinham mediana negativa de 0,3% e teto de alta de 0,3%.

Os dados oficiais foram divulgados na manhã desta terça-feira, 15, pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE)

Na comparação com julho de 2025, sem ajuste sazonal, as vendas do varejo tiveram alta de 1,2% em julho. Nesse confronto, as projeções iam de uma alta de 1,4% a avanço de 3,3%, com mediana positiva de 2,2%.

Quanto ao varejo ampliado, que inclui as atividades de material de construção, de veículos e de atacado alimentício, o resultado das vendas em julho ante junho, de alta 0,4% na série com ajuste sazonal, veio abaixo da mediana das projeções, de avanço de 0,9%, com estimativas que variavam de queda de 0,1% a alta de 2,4%.

Na comparação com julho de 2025, sem ajuste, as vendas do varejo ampliado tiveram alta de 1,8% em julho. Neste caso, as projeções iam de uma alta de 1,7% a avanço de 4,2%, com mediana positiva de 2,5%.

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