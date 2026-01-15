A- A+

varejo Vendas no varejo sobem 1% em novembro ante o mês anterior, revela IBGE Na comparação com novembro de 2024, sem ajuste sazonal, as vendas do varejo tiveram alta de 1,3%

As vendas do comércio varejista subiram 1% em novembro ante outubro, na série com ajuste sazonal. O resultado ficou acima do teto das estimativas colhidas pelo projeções Broadcast, de alta de 0,9%, com piso de queda de 1% e mediana positiva de 0,2%.

Na comparação com novembro de 2024, sem ajuste sazonal, as vendas do varejo tiveram alta de 1,3% em novembro, resultado que também superou o teto das estimativas, que iam desde uma queda de 2,4% até uma alta de 1,2% (mediana de 0,1%). Os dados foram divulgados nesta quinta-feira, 15, pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Já o varejo ampliado, que inclui as atividades de material de construção, de veículos e de atacado alimentício, as vendas subiram 0,7% em novembro ante outubro, na série com ajuste sazonal. O resultado veio acima da mediana das estimativas, de +0,4%, com intervalo entre uma queda de 0,4% e uma alta de 1,5%

Na comparação com novembro de 2024, sem ajuste, as vendas do varejo ampliado tiveram baixa de 0,3% em igual mês de 2025. Neste confronto, a mediana das projeções era de queda de 0,7%, com intervalo entre -1,9% e +2,2%.





