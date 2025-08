A- A+

DIA DOS PAIS Vendas nos shoppings devem crescer 2,2% no Dia dos Pais, aponta pesquisa da Abrasce Os segmentos mais procurados para a data devem ser vestuário (82%), artigos esportivos (77%) e calçados (76%)

As vendas nos shoppings devem crescer 2,2% no Dia dos Pais em relação ao mesmo período de 2024, alcançando cerca de R$ 4,3 bilhões em movimentação, aponta Pesquisa de Expectativas para o Dia dos Pais, realizada pela Associação Brasileira de Shopping Centers (Abrasce). De acordo com o levantamento, 78% dos shoppings ouvidos esperam aumento nas vendas.

O fluxo de visitantes também deve crescer: 58% dos respondentes projetam maior circulação de público, com incremento médio estimado em 1,0% sobre o ano passado. Já o tíquete médio deve chegar a R$ 210,26, alta de 5,1% na comparação com 2024 (R$ 200,03).

Os segmentos mais procurados para a data devem ser vestuário (82%), artigos esportivos (77%) e calçados (76%). Para impulsionar as vendas, os empreendimentos apostam em campanhas tradicionais como compre e ganhe (24%), ganhe e concorra (22%) e sorteio (21%), além de ações de experiência como festivais gastronômicos, shows de humor, música ao vivo e espaços temáticos que reforçam o apelo familiar da data.

"O Dia dos Pais é uma ocasião importante para os shopping centers brasileiros. Mesmo em um cenário macroeconômico desafiador, vemos uma expectativa de crescimento que demonstra a força do setor e sua capacidade de se reinventar. Os shoppings seguem investindo em experiências, mix de produtos e ações promocionais que estimulam o consumo e tornam o passeio ainda mais atrativo para as famílias", afirma Glauco Humai, presidente da Abrasce.

O levantamento foi realizado entre os dias 21 e 29 de julho com objetivo de entender as expectativas de fluxo de visitantes, vendas, tíquete médio e ações promocionais para o período de 1º a 10 de agosto.

