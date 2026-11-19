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DATA DUPLA Vendas online crescem 20,5% no 11/11 ante igual data de 2025, aponta ICVA Aumento reforça a tendência de promoções em datas com números repetidos, como 9/9, 10/10 e 11/11

As vendas online no Brasil registraram crescimento de 20,5% no dia 11 de novembro, em comparação com o mesmo dia do ano anterior, segundo dados do Índice Cielo do Varejo Ampliado (ICVA). No mesmo período, o faturamento total do varejo avançou 9%, enquanto as vendas no comércio físico cresceram 4,1%.

Segundo a Cielo, este aumento reforça a tendência de promoções em datas com números repetidos, como 9/9, 10/10 e 11/11, que estão se consolidando no calendário do comércio brasileiro e podem antecipar parte das compras tradicionalmente feitas na Black Friday.

Em nota, o vice-presidente de Negócios da Cielo, Carlos Alves, destaca que essas datas promocionais, popularizadas por grandes plataformas de comércio eletrônico, fazem parte de uma tendência global que se fortaleceu na Ásia.

No Brasil, elas oferecem aos consumidores novas oportunidades de descontos e condições especiais de pagamento, ampliando as possibilidades de venda para os varejistas. No entanto, Alves pondera sobre o impacto dessas campanhas no consumo, questionando se representam um aumento real nas compras ou apenas uma redistribuição ao longo do ano.

O levantamento do ICVA também revelou que os macrossetores de Serviços e de Bens Duráveis e Semiduráveis tiveram as maiores expansões no dia 11 de novembro, com crescimentos de 12% e 11,3%, respectivamente. Entre os setores específicos, Móveis, Eletrodomésticos e Lojas de Departamento lideraram com um avanço de 23,6% no faturamento, seguidos por Turismo e Transporte (19%) e Cosméticos e Higiene Pessoal (11,5%).

O ICVA, desenvolvido pela área de Business Analytics da Cielo, acompanha mensalmente a evolução do varejo brasileiro, oferecendo uma visão abrangente do comércio a partir de informações reais de vendas em 18 setores.

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