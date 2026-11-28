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Mercado Financeiro Vendas online na Black Friday crescem 3% e movimentam R$ 5,45 bilhões, aponta Neotrust Número de pedidos avançou em ritmo superior ao do faturamento, com alta de 10,5%, para 10,49 milhões

O comércio eletrônico brasileiro movimentou R$ 5,45 bilhões nesta sexta-feira de Black Friday, alta de 3% em relação à edição de 2025. O montante equivale a 4,5 vezes a média diária de faturamento do setor em 2026, de R$ 1,2 bilhão, segundo levantamento da Neotrust, plataforma de inteligência de mercado da Confi.

O número de pedidos avançou em ritmo superior ao do faturamento, com alta de 10,5%, para 10,49 milhões. Já o tíquete médio recuou 5,5%, passando de R$ 549,83 para R$ 519,79.

"O consumidor aproveitou a data para fazer mais pedidos, mas gastou menos, em média, por compra. Esse movimento sugere maior atenção aos preços e às oportunidades, com decisões de consumo que não necessariamente envolvem produtos de maior valor", afirma o CEO da Confi, Pedro Chiamulera.

Somadas, quinta (26) e sexta-feira (27) movimentaram R$ 8,39 bilhões, crescimento de 7,2% na comparação anual, com 19 milhões de pedidos (+18,7%). Apenas na véspera da Black Friday, o faturamento avançou 16,1%, para R$ 2,94 bilhões.

A diferença nas taxas de crescimento entre quinta e sexta-feira, segundo o diretor de Inteligência de Mercado da Neotrust, Léo Bicalho, mostra como as vendas vêm sendo antecipadas ao longo do mês.

"Para o varejo, isso exige uma estratégia comercial mais distribuída, capaz de sustentar o interesse do consumidor ao longo de vários dias", disse.

Entre as categorias, eletrodomésticos lideraram o faturamento da sexta-feira, com R$ 794,1 milhões (+6,1%), seguidos por telefonia, com R$ 451,8 milhões (+4,7%), e moda e acessórios, com R$ 414,8 milhões (+2,4%).

Beleza e perfumaria foi o departamento que mais contribuiu para o crescimento das vendas na data, com avanço de 21,2% no faturamento, para R$ 293,2 milhões. Em contrapartida, categorias tradicionalmente associadas à Black Friday registraram retração, como eletrônicos (-18,4%), informática (-13,9%) e games (-1,2%)

O período noturno concentrou 35,6% do faturamento da sexta-feira, com R$ 1,94 bilhão em vendas, alta de 7,1% na comparação anual. O pico ocorreu entre 19h e 19h59, quando o comércio eletrônico movimentou R$ 357,7 milhões, crescimento de 12,7% ante o mesmo intervalo de 2025.

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