Vendas para o Dia dos Namorados e São João animam os empresários

A Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo de Pernambuco (Fecomércio-PE) divulgou nesta terça-feira (30) os resultados de um levantamento que revelou as expectativas dos consumidores e do varejo para as vendas do Dia dos Namorados e do São João no Estado. A pesquisa foi realizada com o objetivo de analisar o panorama econômico e as tendências de consumo durante essas datas comemorativas.

Sobre o Dia dos Namorados, os dados apontam que cerca de 53,9% consumidores, mais da metade da população pernambucana, têm a intenção de celebrar o feriado. Desses, 40.6% planejam presentear seus parceiros, enquanto 13,7% pretendem comemorar o dia em um bar ou restaurante. Além disso, 12% têm a intenção de preparar um jantar em casa. Outros 3% desejam viajar e uma porcentagem menor de apenas 1,6% planejam ir a um show ou casa noturna.

Entre os consumidores entrevistados, a pesquisa evidenciou que 56,3% programam realizar suas compras somente na semana do feriado, enquanto 21,5% têm a intenção de efetuar suas compras com até duas semanas de antecedência.

Rafael Lima, economista da Fecomércio Pernambuco, disse que os empresários pernambucanos se mostram otimistas para o dia dos namorados de 2023. Segundo ele, a pesquisa revela uma intenção forte dos consumidores em celebrar a 6ª data comemorativa mais importante do ano pro comércio. “O ticket médio foi cotado em R$ 190 por consumidor. Isso se traduzirá para o próximo mês, em um incremento no volume de vendas e na receita dessas empresas”, comentou.

Em relação às formas de pagamento, Lima afirmou que os consumidores irão optar principalmente por utilizar o cartão de crédito ou realizar as compras através de um mix de pagamentos (parte à vista e parte parcelado). Ele analisa que a situação pode ser um pouco desfavorável para as empresas, visto que as operadoras de cartões de créditos só repassam os valores entre trinta e sessenta dias após a efetivação da compra, atrapalhando o fluxo de caixa dos empresários.

São João

Quanto às festividades juninas, a sondagem da Fecomércio indica que aproximadamente 28,3% dos pernambucanos planejam viajar, sendo Caruaru e Gravatá os locais mais procurados. Outros 50,2% dos consumidores afirmam que pretendem comemorar o São João em casa. Uma parcela de 43,6% dos consumidores manifestou a intenção de participar de eventos públicos, já uma proporção menor de 7,8% demonstrou o interesse em celebrar a data em restaurantes e bares.

No que diz respeito à compra de itens pessoais para os festejos juninos, a pesquisa aponta que 44,3% confiram que irão adquirir algum produto. Os itens mais procurados são as roupas, com 36,6% dos consumidores interessados, seguidos por calçados, com 15,2%, e os adereços juninos, com 10,8%. O economista ressaltou que apesar dos artigos de vestuários e calçados sofrerem com a inflação nos últimos 12 meses, ainda serão os itens mais demandados pelos consumidores.

Dessa forma, a Fecomércio estima que o valor médio para as compras dos produtos será de R$ 192. A Federação informa que a opção de pagamento à vista foi eleita como prioridade por 51% dos entrevistados, enquanto somente 27,1% dos consumidores optarão pelo uso do cartão de crédito.

