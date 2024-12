Vendas de veículos crescem 19,2% no melhor novembro em 10 anos, aponta Fenabrave

A- A+

As vendas de veículos novos no Brasil tiveram no mês passado crescimento de 19,2% no comparativo com novembro de 2023.

No total, foram comercializados 253,5 mil veículos, o maior volume em novembro dos últimos dez anos.

O resultado, que engloba carros de passeio, utilitários leves, caminhões e ônibus, foi divulgado, nesta terça-feira (3), pela Fenabrave, a entidade que representa as concessionárias de automóveis.

O desempenho mostra que o setor está voltando aos níveis de venda de antes da pandemia. Frente a outubro, houve queda de 4,3% nas vendas de veículos, mas neste caso a variação negativa é explicada pelo calendário com quatro dias úteis a menos do mês passado.

Agora, o crescimento das vendas de veículos zero quilômetro no acumulado desde o primeiro dia do ano chega a 15,4%, com 2,38 milhões de unidades licenciadas no Brasil entre janeiro e novembro.

O avanço é reflexo da expansão do crédito, do mercado de trabalho aquecido e do aumento da renda, além da renovação de frotas das locadoras de carros.

"O crédito tem um papel importante nesses números. Tanto as vendas no varejo quanto as corporativas vêm sendo positivas e acima das nossas expectativas iniciais", comentou o presidente da Fenabrave, José Maurício Andreta Júnior.

