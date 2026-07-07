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Apple Vendido há 50 anos, modelo do primeiro computador da Apple vai a leilão por R$ 2,75 milhões; vídeo Um dos primeiros 50 exemplares do Apple-1 pertence ao dono original e tem lance atual de US$ 250 mil; Sotheby's estima venda entre US$ 300 mil e US$ 500 mil

Um dos primeiros computadores já produzidos pela Apple será leiloado pela Sotheby's quase 50 anos após seu lançamento. Trata-se de um Apple-1 fabricado em 1976, considerado um marco da história da computação por ter sido o primeiro computador pessoal vendido já montado pela empresa fundada por Steve Jobs e Steve Wozniak.

A casa de leilões estima que a peça seja arrematada por um valor entre US$ 300 mil e US$ 500 mil — o equivalente a cerca de R$ 1,6 milhão e R$ 2,75 milhões, na cotação atual. Até o momento, o maior lance registrado é de US$ 250 mil (cerca de R$ 1,4 milhão).

O equipamento colocado à venda é considerado especialmente raro por fazer parte do primeiro lote de apenas 50 unidades encomendadas pela loja Byte Shop, a primeira revendedora da Apple.

O lote inclui a placa-mãe original do Apple-1 totalmente equipada, com o microprocessador MOS Technology 6502 branco (com a inscrição MCS 6502 / 1576), interface e conector de teclado, 8 KB de RAM, três capacitores azuis Sprague 39D, conector de expansão, conector para placa de cassete e a placa de interface de cassete original da Apple (com a inscrição "Apple 1 Cassette Interface Copyright 1976"). Também acompanham o computador uma fonte de alimentação personalizada Stancor , teclado da época Datanetics, monitor Hitachi VM-906AU, gravador cassete Panasonic SlimLine.

Segundo a Sotheby's, o Apple-1 representa um dos momentos mais importantes da história da tecnologia. Projetado por Steve Wozniak, ele foi um dos primeiros computadores a integrar, na própria placa, os circuitos necessários para conectar um monitor e um teclado. Até então, muitos computadores eram operados por meio de interruptores e luzes, tornando seu uso restrito a entusiastas e especialistas.

A criação do Apple-1 também marcou o nascimento da Apple Computer. Após desenvolverem juntos um dispositivo conhecido como "blue box", usado para realizar ligações telefônicas de longa distância sem custo, Steve Jobs e Steve Wozniak decidiram transformar em negócio o projeto de um computador pessoal. Para levantar recursos, Wozniak vendeu sua calculadora HP-65 e Jobs se desfez de sua kombi Volkswagen.

O primeiro grande contrato da empresa veio quando Paul Terrell, dono da Byte Shop, encomendou 50 computadores a 500 dólares cada, desde que fossem entregues completamente montados. A exigência acabou transformando o Apple-1 no primeiro computador pessoal comercializado já pronto para uso, uma inovação que ajudou a popularizar a informática doméstica.

O exemplar agora leiloado, identificado pelo número de série 01-0033, permaneceu em uso por alguns anos antes de ser guardado pelo proprietário. O computador só voltou a ser encontrado por volta de 2021 e, após um processo de restauração conduzido por especialistas, voltou a funcionar plenamente em agosto de 2024 durante a Vintage Computer Festival West, realizada no Computer History Museum, na Califórnia.

Harry Saddler, então proprietário, afirmou que a compra do Apple-1 foi determinante para sua carreira. Depois de aprender programação com o equipamento, trabalhou na própria Apple, na Xerox PARC, na Sun Microsystems e no centro de pesquisas Ames, da Nasa.

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