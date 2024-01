Venezuela, o país onde a inflação de 193% é uma boa notícia

A- A+

O Índice de Preços ao Consumidor (IPC) da Venezuela finalmente ficou em 193% em 2023, um pouco abaixo do esperado, de acordo com os números divulgados pelo Observatório Venezuelano de Finanças. As taxas de inflação de dezembro (3,9%) e novembro (1,9%) são as mais baixas registradas pela economia venezuelana em muitos meses, após um prolongado período hiperinflacionário que o governo de Nicolás Maduro nunca reconheceu.

Os dados dos últimos meses sugerem que o aumento dos preços perdeu força. A inflação média anual em 2023 ainda é a mais alta do mundo, mas tudo indica, de acordo com especialistas, que níveis mais moderados estão a caminho, acompanhados de alguma expansão econômica.

Até mesmo outros países, como o Líbano e a Argentina, estão a caminho de ultrapassar a Venezuela, que durante anos ocupou a primeira posição e teve taxas de inflação anuais de vários milhares por cento.

Henkel García, especialista em finanças e diretor da empresa Albusdata, prevê que a inflação em 2024 já estará na casa dos dois dígitos, um marco para a economia abalada do país nos últimos anos.

Os números do OVF - um monitor especializado que analisa o comportamento da economia nacional, tentando preencher a lacuna de informações oficiais - indicam que o mês mais crítico de 2023 foi janeiro, com 39,4%, seguido por fevereiro, com 15,4%. A tendência tende a ser de queda, com exceção de um pico alto em agosto, com registros já significativamente baixos no último trimestre.

"Embora ainda muito alto, este é o quinto ano consecutivo de queda de preços no país", diz o relatório do OVF, que, em 2022, estabeleceu a inflação em 305%.

"O comportamento da economia venezuelana foi, em geral, um pouco menos traumático em 2023" diz o economista e consultor Antonio Paiva, que atribui parte da responsabilidade pela desaceleração dos preços à dolarização.

"As pessoas estão fugindo dos bolívares, todos querem a possibilidade de ganhar em dólares, estão buscando a conversão imediata para sair da moeda local o mais rápido possível. A oferta melhorou significativamente, há enormes investimentos no setor comercial, mas ainda há problemas sérios para o cidadão comum; a deterioração dos salários é alarmante e os serviços públicos entraram em colapso" acrescentou.

A estabilidade na produção de petróleo proporcionada pela licença da Chevron também ajudou.

Histórico da taxa de inflação

Durante as primeiras sete décadas do século XX, com taxas mensais de apenas um dígito e alto crescimento econômico, os venezuelanos não sabiam realmente o que era inflação. A deterioração começou a se tornar evidente na década de 1990, quando a democracia se rompeu em meio a escândalos de corrupção e políticas públicas equivocadas. Em 1996, uma grave crise financeira no setor bancário privado produziu uma taxa de inflação média mensal de mais de 100%, até então, e por muito tempo, a mais alta da história do país.

A morte de Hugo Chávez em 2013 e a chegada ao poder de um Nicolás Maduro inexperiente e radicalizado prepararam o cenário para uma tempestade econômica de proporções históricas.

A crise aniquilou os salários e as garantias sociais do país em um quadro sistêmico de corrupção, controle draconiano sobre empresas privadas, aumentos salariais anárquicos, uma política agressiva de nacionalizações, um questionamento permanente da legitimidade da propriedade privada e um controle cambial sustentado que levou à falência da Petróleos de Venezuela (PDVSA) e a um desequilíbrio monetário e fiscal tão extremo que, de 2014 a 2018, ainda não há acordo entre os economistas sobre o número de zeros que o aumento dos preços acumulou a cada ano.

Uma vez que o colapso total da economia foi alcançado, em 2019, o governo chavista de Maduro embarcou em um retorno silencioso e progressivo aos domínios da economia de mercado para estabilizar o país.

Os dólares foram admitidos e descriminalizados; o discurso conflituoso contra o capital cessou; a "burguesia" deixou de ser responsabilizada pelos aumentos de preços, e uma estratégia anti-inflacionária clássica foi desenvolvida, com muitos critérios quando se tratava de aumentar os salários, com a ajuda de um grupo de assessores equatorianos trabalhando em estreita colaboração com a vice-presidente da República, Delcy Rodríguez.

"A inflação diminuiu como resultado de um ajuste econômico não declarado que teve um efeito devastador" disse Leonardo Vera, professor da Universidade Central da Venezuela e membro da Academia Venezuelana de Economia.

Ele acrescentou:

" Os três pilares de sua desaceleração foram o congelamento dos salários; a reserva legal que restringiu o crédito bancário; e a tentativa de ancorar a taxa de câmbio, que tornou as importações mais baratas e os produtos nacionais mais caros."

Assim como Paiva, Leonardo Vera acredita que a dolarização teve um efeito fundamental no aumento dos preços.

Depois de anos sem publicar nada sobre a situação da economia em meio a uma crise de abastecimento e aumento de preços, o Banco Central da Venezuela - até a chegada do chavismo ao poder, uma instituição respeitada por sua precisão e equanimidade - começou a publicar, de forma seletiva e filtrada, algumas informações sobre a situação das finanças do país.

Veja também

BRASIL Simples Nacional: veja como consultar e pedir reenquadramento do MEI