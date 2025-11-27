A- A+

venezuela Venezuela revoga licença de Gol e Latam para operar no país, em meio a aumento de tensão com os EUA Decisão, que se estende a outras quatro companhias aéreas, ocorre após as empresas suspenderem voos para Caracas, seguindo alerta de segurança de agência americana

A Venezuela revogou as licenças de operação de várias companhias aéreas que suspenderam voos para o país após um alerta de segurança da Administração Federal de Aviação dos Estados Unidos (FAA). Entre as empresas estão Gol e Latam.

A revogação ocorreu devido à participação das companhias aéreas nos “atos de terrorismo de Estado promovidos pelo governo dos Estados Unidos”, disse o Instituto Nacional de Aviação Civil da Venezuela em uma publicação no Instagram nesta quinta-feira. A postagem já foi deletada.

A revogação das licenças também afeta a Turkish Airlines, a colombiana Avianca, a portuguesa TAP e a espanhola Iberia.

As companhias aéreas cancelaram seus voos de entrada e saída da Venezuela em meio a um impasse crescente entre os EUA e o regime de Nicolás Maduro.

As companhias aéreas locais, que estão sob controle governamental mais rígido, continuam voando enquanto a autoridade de aviação civil tenta pressionar empresas estrangeiras a restabelecer o serviço.

A FAA emitiu um comunicado no sábado alertando operadores a terem cautela em todas as altitudes devido à “pior situação de segurança e ao aumento da atividade militar ao redor da Venezuela”.

A agência também afirmou, em nota separada, que a interferência nos sistemas de navegação no espaço aéreo do país e os exercícios militares venezuelanos aumentaram.

