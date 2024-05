A- A+

Economia Ventura mostra novidades no setor náutico e no agronegócio A empresa participou de dois eventos simultâneos entro o final de abril e início de maio, mostrando a ampliação de sua família de produtos

Com novidades múltiplas para este ano, a Ventura, empresa sediada em Capitólio (MG) e que atua no segmento Náutico há 40 anos, está ampliando sua família de produtos. Tanto que participou de dois eventos simultâneos, entre o final de abril e o início de maio, para mostrar as novidades da marca: Rio Boat Show 2024, que expõe produtos da linha de embarcações, e Agrishow 2024, destinada ao agronegócio.



No Rio Boat Show 2024, de 28 de abril a 5 de maio, na Marina da Glória, na capital fluminense, a Ventura Marine apresentou suas principais novidades em barcos, lanchas e iates. A empresa apostou na sustentabilidade como sua maior atração e expôs o Orca Performance, primeira moto aquática 100% elétrica do mundo.

Com esse evento, a Ventura Marine revela o propósito de moldar o futuro da navegação e descobrir oportunidades únicas em um mercado em expansão, por intermédio de produtos que ofereçam experiências positivas aos usuários, seja na terra ou na água, com motores a combustão ou elétricos.

Para Carlos Motta, um dos proprietários da Ventura, a chegada da Orca é inédita no país, com sua propulsão elétrica (zero ruído e nenhuma emissão de gases tóxicos na atmosfera), visto que as motos aquáticas que existem no país são todas movidas por motores a combustão. “Estamos entusiasmados por oferecer aos nossos clientes uma maneira mais sustentável de recreação aquática, que, além do benefício ambiental, oferece uma dinâmica prazerosa na dirigibilidade”, explica.

Simultaneamente, a empresa também está presente em Ribeirão Preto (SP), onde participou da Agrishow (29/4 a 3/5), uma das maiores exposições brasileiras de novas tecnologias destinadas ao agronegócio. Lá, a principal atração da Ventura foi um UTV (Utility Task Vehicle) destinado a qualquer tipo de propriedade rural, atendendo dos microprodutores aos grandes latifúndios.



“Esse veículo foi idealizado para realizar trabalho no campo. Ele é compacto, com apenas 3 metros de comprimento, o que permite acessar qualquer localidade e trafegar por qualquer tipo de terreno, pois possui opção de tração 4x4 e diferencial dianteiro autoblocante. Utiliza um motor a diesel de 1,1 litro e 24 cv de potência. Sua função é atender às demandas de transporte interno de volumes nas fazendas, como sacas de ração animal, por exemplo”, destacou o executivo da Ventura.



