Verdfrut reinaugura loja em Candeias e gera 50 novos empregos

A rede de hortimercado Verdfrut reabre, nesta terça-feira (21), a loja de Candeias, na Av. Pres. Kennedy, 754, onde atende ao público de Piedade, Barra de Jangada e Reserva do Paiva. A ampliação do local abriu 50 novos postos de trabalho. A VerdFrut atualmente tem 20 lojas, mais de 900 funcionários em quatro estados e está presente no Grande Recife, João Pessoa, Natal e Aracaju. Até o fim de 2023 a meta é abrir mais sete lojas, chegando ao Ceará e Bahia e ampliando o alcance no Nordeste.



De acordo com o sócio e CEO do Verdfrut, Jefferson Rafael, mesmo sem detalhar as novas expansões no plano de negócios da rede para os próximos meses, há espaço para futuras contratações. A candidatura às eventuais vagas pode ser feita no link http://vagasverdfrut.ptisis.com.br/web/login/default/index ou através da agência municipal de empregos da Prefeitura do Recife. “A rede de hortimercados é considerada a maior do Nordeste e tem meta de crescer até 30% até dezembro”, disse o CEO.



Foto| Divulgação

Entre os produtos vendidos na unidade estão, grãos, temperos, produtos diet, light e sem lactose, laticínios, mercearia, carnes, aves, pescados e frios. A unidade também tem adega, mercearia, padaria e materiais de limpeza.

A Verdfrut começou na feira livre de Nossa Senhora do Ó, em Ipojuca-PE. O novo projeto em Candeias é assinado pelo conhecido arquiteto Filipo Madeira. As mudanças vão da fachada, gôndolas mais funcionais, mais design e identidade visual até ambientes para fotos e interatividade nas redes sociais.

Segundo Jefferson, entre as mudanças, a loja tem o tamanho ampliado, com estacionamento e novos serviços. Com a reinauguração, a empresa assegura que o público de Candeias vai encontrar promoções em alguns produtos no decorrer da semana.

Sergiço:

VerdFrut Candeias

Av. Pres. Kennedy 754 (Piedade), Jaboatão dos Guararapes, PE



Para saber mais o instagram é @redeverdfrut.





