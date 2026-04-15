A- A+

turismo Viagens para Portugal saltam 30% no início deste ano: veja o que leva mais brasileiros à "terrinha" Fluxo cresce até 40% no início deste ano, com destaque para o Porto, e é impulsionado por novas rotas aéreas. Câmbio mais favorável deve impulsionar viagens

Enquanto o número de turistas estrangeiros bate recorde no Brasil, o número de brasileiros viajando para Portugal também vem registrando forte avanço neste ano.

De acordo com dados do Instituto Nacional de Estatística do país europeu e do departamento de turismo, foram mais de 160 mil viajantes brasileiros entre janeiro e fevereiro, uma alta de 30% em relação ao mesmo período do ano passado.

O destaque foi a região Norte do país, com ênfase para o Porto, onde o crescimento chegou a quase 40% em fevereiro, após um avanço de 17% em janeiro. Foram mais de 40 mil visitantes. Segundo Luís Pedro Martins, presidente do Departamento de Turismo dessa região portuguesa, a tendência é que a alta continue em março e se estenda até o fim do verão.

O que favoreceu o movimento

Para especialistas, o aumento de rotas entre Brasil e Portugal vem contribuindo para esse movimento. Além da TAP, com voos a partir de Curitiba e São Luís, a Gol também anunciou que vai criar uma nova rota para Lisboa e ainda há estudos para o Porto.

A Azul iniciou trechos entre Campinas e Porto, com três frequências semanais, além de reforçar os voos a partir do Recife.





— Com isso, o Brasil, que era o sexto principal público da região Norte no ano passado, atrás de Espanha, Estados Unidos, França, Reino Unido e Alemanha, saltou neste ano para a segunda colocação, atrás apenas da Espanha. Isso é reflexo das novas rotas e dos investimentos na atração de turistas — disse Martins.

Deve contribuir ainda para o avanço a queda recente do dólar e do euro frente ao real. Muitos brasileiros começam agora a programar as férias de meio do ano com um câmbio mais favorável às viagens ao exterior, diz o executivo.

— Apesar do cenário turbulento de guerra, muitos turistas vêm buscando destinos com maior segurança e fora das grandes capitais. Por isso, veremos cada vez mais uma busca por novos destinos — afirma Martins, que está participando nesta semana de uma rodada de negócios em São Paulo.

Segundo ele, o Porto é hoje o segundo destino dos brasileiros no país, atrás apenas de Lisboa. Para este ano, a tendência, diz ele, é a busca por destinos ligados à gastronomia e à literatura.

— Há a facilidade da língua, o que ajuda na atração de brasileiros.

Veja também