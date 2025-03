A- A+

mercado imobiliário Viana e Moura é destaque no Troféu Ademi-PE com três prêmios que reforçam excelência no mercado Empresa foi reconhecida como "Empresa Econômica" e "Morar Bem", enquanto o Instituto PIPA, criado pela construtora, levou o Prêmio Social por ações voltadas à primeira infância

A Viana e Moura Construções foi destaque na 30ª edição do Troféu Ademi-PE, a mais importante premiação do setor imobiliário de Pernambuco, conquistando três categorias que refletem sua excelência no mercado e seu forte impacto social.



Realizada no Bairro do Recife, a cerimônia destacou a construtora como a "Empresa Econômica" (1º lugar em vendas no Minha Casa Minha Vida em 2024) e a que "Mais Contratou pelo Programa Morar Bem" (com 1.866 unidades contratadas no programa Morar Bem Entrada Garantida), além de celebrar o Instituto PIPA, criado pela Viana e Moura, com o Prêmio Social por seu trabalho transformador na primeira infância.

Viana e Moura Construções foi destaque na 30ª edição do Troféu Ademi-PE | Foto: Divulgação

“A premiação reforça o impacto positivo da Viana e Moura no setor, evidenciando sua atuação inovadora e seu compromisso com a qualidade de vida e o impacto social. A empresa se destaca pela atuação em iniciativas que promovem o bem-estar das famílias e o desenvolvimento urbano sustentável, refletindo seu propósito de construir não apenas moradias, mas também um futuro melhor para as próximas gerações.”, declarou o sócio-diretor de vendas e incorporação imobiliária da empresa, Leonardo Pessoa.

O Instituto PIPA, braço social da empresa, tem desempenhado um papel fundamental na valorização da primeira infância. Com um olhar atento às necessidades das crianças, especialmente filhos de trabalhadores da construção civil, o instituto propõe e implementa espaços infantis nos empreendimentos da Viana e Moura - a exemplo do Recanto das Laranjeiras, entregue recentemente - garantindo ambientes mais acolhedores e inclusivos para o crescimento e desenvolvimento infantil.

Para Rogério Morais, diretor executivo do Instituto PIPA, a integração entre habitação e infância é essencial para uma sociedade mais justa. “O mercado imobiliário e a pauta da habitação têm tudo a ver com a primeira infância. Quando pensamos em desenvolvimento urbano, precisamos considerar como as crianças vivem e se desenvolvem nesses espaços. Cuidar dos filhos dos trabalhadores da construção civil é um gesto de justiça social e uma ação estratégica para um futuro mais humano e sustentável”, destacou.

