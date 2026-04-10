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diesel Vibra adere a programa de subvenção ao diesel do governo Pacote prevê R$ 1,20 de subvenção por litro do combustível importado e R$ 0,80 por litro para o nacional

Após o impasse com as três maiores distribuidoras do país, que não aderiram à primeira fase do programa de subvenção ao diesel, as companhias começam a rever sua posição após o governo anunciar um novo pacote de medidas para tornar o programa mais atrativo.

Nesta quinta-feira, a Vibra informou que irá efetuar sua habilitação no programa de subvenção do governo federal ao diesel em abril.

A companhia disse que analisa os detalhes técnicos e segue em diálogo com o governo e a Agência Nacional do Petróleo (ANP) “com o intuito de esclarecer e ajustar pontos importantes para que, em outro momento, a subvenção possa ser solicitada em plena conformidade com seus pilares de governança e eficiência logística”.

A Vibra disse ainda reiterar seu apoio a medidas que busquem a previsibilidade do mercado, visando minimizar impactos para o consumidor final e para os setores produtivos do país.

No novo pacote, o governo anunciou uma subvenção de R$ 1,20 para a importação de diesel rodoviário, que será dividida com os estados. Haverá subvenção de R$ 0,80 por litro de diesel nacional.

Procurada, a Raízen, que tem a licença da marca Shell, não quis comentar. A Ipiranga não retornou. Segundo a ANP, nove empresas já aderiram ao programa de subvenção.

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