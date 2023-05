A- A+

DIGITAL Vice, empresa de mídia digital, pede recuperação judicial e acerta venda de ativos a credores Pedido mostra como crise se agrava no setor. Empresa, que demitiu 100 funcionários há poucos meses, tem dívida com cinco mil pessoas e empresas

A Vice Media, empresa de mídia criada para conquistar a audiência de gerações que já nasceram no mundo digital, entrou com pedido de recuperação judicial. Em paralelo, já fechou um acordo para que seja vendida aos credores. A companhia já chegou a ser avaliada em US$ 5,7 bilhões.

As medidas anunciadas encerram alguns meses tumultuados para a empresa, que começou como uma revista alternativa em Montreal há quase três décadas e chamou a atenção de jovens espectadores em todo o mundo mais recentemente, com vídeos em estilo de documentário.

A companhia é famosa pelos seus sites Vice e Motherboard. A compartilhou um Prêmio Pulitzer em 2020 e várias vitórias do Emmy pelo noticiário Vice News Tonight.

No pedido de recuperação judicial, a empresa, com sede no Brooklyn (EUA), listou bens - incluindo ativos e dívidas - numa faixa de US$ 500 milhões a US$ 1 bilhão. A solicitação foi protocolada na Justiça do Distrito Sul de Nova York.

Rivais na disputa

Além do pedido de recuperação, a Vice anunciou que chegou a um acordo com credores, incluindo os fundos Fortress Investment Group, Soros Fund Management e Monroe Capital, para comprar seus ativos por US$ 225 milhões e assumir "significativas responsabilidades". O acordo, no entanto, permite que concorrentes rivais entrem na disputa para comprar a empresa.





A Fortress Credit está classificada entre os maiores credores, com créditos totalizando cerca de US$ 475 milhões, segundo documento protocolado na Justiça. A Vice garantiu compromissos de financiamento dos credores, incluindo o consentimento para usar mais de US$ 20 milhões em dinheiro para manter suas operações em andamento.

“Teremos uma nova propriedade, uma estrutura de capital simplificada e a capacidade de operar sem as responsabilidades herdadas que sobrecarregam nossos negócios”, disseram Bruce Dixon e Hozefa Lokhandwala, codiretores executivos, em comunicado. “Estamos ansiosos para concluir o processo de venda nos próximos dois a três meses.”

Crise no setor de mídia digital

No processo, a Vice estimou que tem mais de cinco mil credores. Seu pedido de proteção judicial é um marco para a segmento de mídia digital. Em fevereiro, a Vice disse que sua CEO, Nancy Dubuc, estava deixando a empresa após cinco anos no cargo e, no fim de abril, encerrou seu principal programa de notícias na TV, o Vice News Tonight. Também demitiu mais de 100 funcionários.

O Vice News Tonight começou a ser transmitido em 2016 como um noticiário da HBO e foi aclamado por sua cobertura de um comício nacionalista branco em Charlottesville, Virgínia. A HBO encerrou essa parceria em 2019. Recentemente, o programa foi ao ar na Vice TV, canal a cabo da empresa.

A crise na Vice mostra os problemas que vêm sendo enfrentados pelas empresas de mídia digital, em meio ao avanço de plataformas como o TikTok.

A notícia do pedido de proteção judicial acontece algumas semanas depois de o BuzzFeed anunciar o fim de sua divisão de jornalismo e a editora on-line Insider informar que estava cortando cerca de 10% da equipe.

