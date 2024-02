Vice-presidente da Caixa Pedro Ermírio Freitas visita a Folha de Pernambuco

A- A+

O vice-presidente de Agente Operador da Caixa Econômica Federal (CEF), o pernambucano Pedro Ermírio de Almeida Freitas Filho, visitou a Folha de Pernambuco, nesta quinta-feira (15). Ele fez um balanço das primeiras semanas no cargo, do qual tomou posse no último dia 30 de janeiro.

Pedro Ermírio Freitas foi recebido pelo presidente do Grupo EQM, do qual a Folha de Pernambuco faz parte, Eduardo de Queiroz Monteiro; pelo diretor-executivo do jornal, Paulo Pugliesi; pelo diretor operacional, José Américo Lopes Góis; e pela diretora administrativa, Mariana Costa.

A editora-chefe da Folha, Leusa Santos; a gerente geral de programação e jornalismo da Rádio Folha 96.7 FM, Marise Rodrigues; a editora de Politica e Economia, Carol Brito; as editoras-adjuntas Pupi Rosenthal e Jamille Coelho; e as colunistas Roberta Jungmann e Patrícia Raposo também receberam o vice-presidente da Caixa, bem como os diretores do Grupo EQM Leonardo Monteiro e Eduardo Cunha; e o assessor especial da presidência, Joni Ramos.

Atuação e desafios

Pedro Ermírio Freitas falou sobre a sua atuação na Caixa Econômica Federal e desafios da instituição para este ano, como a ampliação da digitalização da operação de crédito do banco, que já funciona eficazmente no braço social, como o pagamento do FGTS, por exemplo.

“A gente precisa entender que com esse papel de um banco social, parte da clientela ainda não é do mundo digital, mas tem evoluído”, afirmou Pedro.

Nordestino no cargo

O vice-presidente também falou sobre a sua equipe e a importância de um nome do Nordeste à frente do cargo. “O desafio pessoal é muito grande. Acho que a sensibilidade de ser do Nordeste, de uma cidade pequena, ajuda. Às vezes quem não sabe a importância de uma rua calçada, de uma casa lotérica em uma cidade que não tem nenhuma agência bancária não entende essa dificuldade”, completou.

Prédios-caixão

O vice-presidente ainda participou do programa Folha Política, da Rádio Folha 96.7 FM, no qual foi entrevistado pelo âncora Jota Batista e pelas jornalistas Carol Brito e Pupi Rosenthal.

Na entrevista à Rádio Folha 96.7 FM, Pedro Ermírio destacou a questão dos prédios-caixão no Brasil. A Caixa busca uma solução junto às seguradoras. “Estamos prestes a iniciar um período chuvoso. A única coisa que não pode acontecer é uma tragédia decorrente de uma falta de ação”, afirmou.

Em relação aos prédios-caixão, Pedro Ermírio Freitas afirmou que se trabalham duas soluções: a curto prazo, a demolição de unidades com risco de desabamento; e a definitiva, a composição da indenização das famílias e demolição de todas as unidades — haverá reunião em Brasília com as seguradoras para tratar do tema, na sexta-feira (16).

Em todo o Brasil, há 300 prédios do tipo caixão com risco de desabamento. Pernambuco, com 130 unidades, é o Estado com mais imóveis nessas condições. O investimento previsto é na ordem de R$ 200 milhões.

Integraram a comitiva da Caixa a gerente de Clientes e Negócios, Angélica Paula; o superintendente executivo de Atacado em Pernambuco, Bruno Montanha; e o superintendente de varejo em Pernambuco em exercício, Diogo Teixeira.

Por fim, Pedro Ermírio Freitas e a comitiva da Caixa Econômica visitaram a redação integrada da Folha de Pernambuco e o parque gráfico do jornal.

VP de Agente Operador

A vice-presidência de Agente Operador da Caixa é responsável por conduzir os negócios das loterias federais, operacionalizar o FGTS e administrar fundos de governo e recursos de programas sociais, como o programa habitacional Minha Casa, Minha Vida.

Pedro Ermírio Freitas foi nomeado pelo Conselho de Administração da CEF com outros seis vice-presidentes — entre os nomes, a Caixa indicou um inédito VP de Sustentabilidade e Cidadania Digital.

Servidor de carreira do Banco do Nordeste (BNB) há 20 anos, Pedro Ermírio era superintendente da instituição antes do atual cargo. Ele possui especialização em Gestão Bancária e graduação em Direito.

