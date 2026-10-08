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Banco do Nordeste Vicente Bandeira de Aquino Neto é eleito diretor de Negócios do BNB Ex-integrante do Conselho Diretor da Anatel foi escolhido pelo Conselho de Administração do banco e passa a compor a Diretoria Executiva

O Conselho de Administração do Banco do Nordeste (BNB) elegeu Vicente Bandeira de Aquino Neto como novo diretor de Negócios da instituição. A decisão foi tomada na quarta-feira (7).

Doutor e mestre em Direito Constitucional pela Universidade de Fortaleza (Unifor), o executivo é graduado em Ciências Jurídicas e Sociais pela Universidade Federal da Paraíba (UFPB). Ele também concluiu o curso Conselheiro de Administração, do Instituto Brasileiro de Governança Corporativa (IBGC).

Na trajetória profissional, Vicente Bandeira já foi assessor especial da Presidência do BNB, entre 2018 e 2019. Em seguida, atuou como conselheiro da Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel), de 2019 a 2020, e foi membro do Conselho Diretor da agência de 2020 a 2025.

Com a eleição, a Diretoria Executiva do BNB fica composta por Paulo Henrique Saraiva Câmara (presidente), Ana Teresa Barbosa Carvalho (Administração), Antônio Jorge Pontes Guimarães Júnior (Ativos de Terceiros), José Aldemir Freire (Planejamento), Leonardo Victor Dantas da Cruz (Controle e Risco), Vicente Bandeira de Aquino Neto (Negócios) e Wanger Antônio de Alencar Rocha (Financeira e de Crédito).

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