Bilhões Vicky Safra sobe ao topo de bilionários no Brasil; veja outras mulheres no ranking da Forbes Participação feminina avança no rol dos mais ricos do mundo

A brasileira Vicky Safra está no topo da lista de bilionários brasileiros da Forbes, revelou a revista norte-americana nesta terça-feira (4). Com fortuna de US$ 16,7 bilhões, Vicky é um das 337 bilionárias do ranking global.

Com a ascenção ao topo no ranking de brasileiros, Vicky Safra tomou o lugar de Jorge Paulo Lemann, um dos acionistas de referência da Americanas, que ficou em segundo lugar, com uma riqueza de US$ 15,8 bilhões.

Não foi apenas Vicky Safra que cresceu no ranking. De acordo com a Forbes, o número de bilionárias no mundo subiu para 337 bilionárias. No ano passado eram 327. E, agora, elas representam uma fatia ligeiramente maior da população de bilionários (13%, em comparação com 12% em 2022).

Pelo terceiro ano consecutivo, a mulher mais rica do mundo é a herdeira da L’Oréal Françoise Bettencourt Meyers, com um patrimônio de US$ 80,5 bilhões, um ganho de quase US$ 5 bilhões desde 2022.

Enquanto isso, MacKenzie Scott, cuja fortuna caiu US$ 19,2 bilhões no ano passado, perdeu cinco posições e ficou no 9º lugar. Resultado da queda das ações da Amazon – ela ficou com papéis da companhia após divorciar-se de Jeff Bezos em 2019.

Um destaque entre as mulheres é Rafaela Aponte-Diamant. Com um patrimônio líquido de US$ 31,2 bilhões, é a mulher self-made mais bem classificada de todos os tempos, em 43º lugar no ranking global.

Ela divide com seu marido, Gianluigi, a propriedade da MSC, uma das maiores companhias marítimas do mundo, com sede na Suíça.

