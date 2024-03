Vídeo: Avião Boeing 777 faz pouso de emergência após perder uma roda ao decolar de São Francisco

A- A+

Um avião Boeing 777 da United Airlines, com destino ao Japão, teve que fazer um pouso de emergência logo após a decolagem, na quinta-feira, depois que uma roda se soltou e caiu no estacionamento do Aeroporto Internacional de São Francisco.

Um vídeo mostra como a roda se desprende segundos depois que o avião da United Airlines decolou.



A roda bateu em um estacionamento usado por funcionários do aeroporto, informou a mídia local KRON4, e autoridades do aeroporto disseram que vários carros foram danificados.

A United Airlines informou que havia 249 pessoas a bordo do avião com destino a Osaka.

A Boeing enfrentou uma série de problemas de controle de qualidade, mais recentemente um incidente assustador em janeiro, quando um painel de um Boeing 737 Max 9 se soltou da fuselagem depois que o avião decolou em Portland, Oregon.

O Boeing 777 tem seis rodas em cada um dos seus principais suportes de pouso e foi projetado para pousar com segurança se algumas estiverem faltando ou danificadas, disse a United.

O voo foi desviado para Los Angeles, onde pousou em segurança.

