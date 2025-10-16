Vieira diz que conversa com Rubio foi muito produtiva
Eles conversaram reservadamente durante 20 minutos
O chanceler brasileiro Mauro Vieira disse que teve ótima reunião com o secretário de Estado dos EUA, Marco Rubio. Em entrevista à imprensa, Vieira afirmou ainda que a conversa reservada, que durou cerca de 20 minutos, foi muito produtiva.
A conversa marca o início de uma tentativa de reaproximação entre Brasília e Washington depois de meses de tensões diplomáticas e comerciais, com o tarifaço de 50% na pauta.
Enquanto o Brasil mira principalmente na exclusão das tarifas, os Estados Unidos estão de olho em assunto estratégicos como terras raras e também uma ferramenta que está presente no dia a dia dos brasileiros: O PIX, meio de pagamento instantâneo que além de promover a democratização bancária no Brasil tem ocupado o espaço de operadoras de crédito e meios de pagamento tradicionais.
O encontro também teve o objetivo de preparar o terreno para os presidentes Lula e Trump realizarem sua primeira reunião bilateral ainda neste mês, durante a cúpula da Associação de Nações do Sudeste Asiático (Asean), na Malásia.
Pelo lado brasileiro, participaram os embaixadores Mauricio Carvalho Lyrio, que é Secretário de Clima, Energia e Meio Ambiente do Ministério das Relações Exteriores e Sherpa do Brasil no BRICS; Philip Fox-Drummond Gough, secretário de Assuntos Econômicos e Financeiros; e Joel Sampaio, chefe da Assessoria Especial de Comunicação Social. Do lado americano, participou o representante comercial dos EUA, Jamieson Greer.