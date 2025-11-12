Vieira e Rubio devem se reunir novamente nesta quinta para discutir tarifaço

A- A+

Está previsto para esta quinta-feira um novo encontro entre o ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, e o secretário de Estado dos Estados Unidos, Marco Rubio em Washington.

A conversa deve dar continuidade ao diálogo iniciado hoje, quando os dois ministros se reuniram brevemente — por cerca de cinco minutos — para tratar da negociação em torno das tarifas impostas pelos Estados Unidos a produtos brasileiros.

Segundo interlocutores do governo brasileiro, a reunião anterior serviu para manter aberto o canal político entre Brasília e Washington e reafirmar a disposição de ambos os lados em buscar uma solução negociada. O rápido encontro entre Vieira e Rubio ocorreu à margem de uma reunião ministerial do G7, para a qual o Brasil foi convidado.

O governo brasileiro tenta convencer os Estados Unidos a suspender temporariamente o tarifaço e as sanções aplicadas contra cidadãos brasileiros enquanto as negociações comerciais estiverem em curso.

O chamado tarifaço, anunciado em julho e em vigor desde agosto, acrescentou uma sobretaxa de 50% sobre produtos brasileiros como café, carne, frutas, pescados, suco de laranja e máquinas industriais.

A justificativa de Washington foi política: o governo americano afirmou que as medidas respondem à “perseguição judicial” contra o ex-presidente Jair Bolsonaro, tendo o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), como principal alvo das sanções.

O Brasil argumenta que as medidas são injustificadas e que os Estados Unidos mantêm superávit expressivo no comércio bilateral, mesmo após a adoção das sobretaxas. Além disso, o governo brasileiro tenta afastar novas punições relacionadas à investigação aberta sob a Seção 301 da Lei de Comércio americana — instrumento que permite sanções unilaterais contra países acusados de práticas desleais.

No caso do Brasil, a apuração envolve temas como comércio digital, propriedade intelectual, serviços financeiros e o uso do Pix como meio de pagamento instantâneo.

Embora as negociações ainda não tenham avançado de forma concreta, interlocutores em Brasília consideram que o breve diálogo entre Vieira e Rubio foi um passo simbólico importante, após meses de tensão.

O gesto reforça o que diplomatas descrevem como um “recomeço cuidadoso” nas relações com Washington, duas semanas depois do encontro entre os presidentes Luiz Inácio Lula da Silva e Donald Trump, na Malásia.

