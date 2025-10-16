A- A+

diplomacia Vieira e Rubio se reúnem em prévia de bilateral de Lula e Trump sobre tarifas

O ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, deixou há pouco a residência da Embaixada do Brasil em Washington em direção à Casa Branca, onde o chanceler brasileiro irá se encontrar com o secretário de Estado dos Estados Unidos, Marco Rubio, designado pelo presidente Donald Trump para dar seguimento às tratativas de negociação com o Brasil depois do americano ter conversado por telefone com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

A conversa marca o início de uma tentativa de reaproximação entre Brasília e Washington depois de meses de tensões diplomáticas e comerciais.

Conforme o presidente Lula disse na quarta-feira, em evento no Rio de Janeiro, a reunião entre os representantes brasileiro e dos EUA deve tratar de temas de interesse para os países.

No caso do Brasil, há uma expectativa sobre o avanço de negociações para a retirada da tarifa extra de 40% - que eleva o total imposto aos produtos brasileiros a 50% –, especialmente do agronegócio e da indústria de transformação, além da revisão de sanções a autoridades nacionais.

Além destes, temas como autonomia regulatória, proteção de dados e barreiras a plataformas digitais estrangeiras podem entrar na conversa.

Enquanto o Brasil mira principalmente na exclusão das tarifas, os Estados Unidos estão de olho em assunto estratégicos como terras raras e também uma ferramenta que está presente no dia a dia dos brasileiros: O PIX, meio de pagamento instantâneo que além de promover a democratização bancária no Brasil tem ocupado o espaço de operadoras de crédito e meios de pagamento tradicionais.

O encontro também deve preparar o terreno para os presidentes Lula e Trump façam sua primeira reunião bilateral ainda neste mês, durante a cúpula da Associação de Nações do Sudeste Asiático (Asean), na Malásia.

