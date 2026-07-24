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Anúncio Vila Galé Reserva do Paiva inaugura hotel no Cabo de Santo Agostinho em novembro Nova unidade, localizada onde era o antigo Sheraton, funcionará parcialmente a partir de outubro

O Vila Galé Reserva do Paiva anunciou a inauguração do segundo hotel da rede no Cabo de Santo Agostinho, na Região Metropolitana do Recife (RMR), para novembro deste ano.

O anúncio foi realizado em coletiva de imprensa, nesta sexta-feira (24), na nova sede da unidade.

Denominado Vila Galé Reserva do Paiva Lifestyle Resort Hotel, Convention, Spa & Beach Club, o empreendimento está localizado no antigo Sheraton Reserva do Paiva, que encerrou suas atividades em 2020.

O novo hotel funcionará parcialmente a partir de 15 de outubro.

Durante o anúncio,o presidente e fundador da Vila Galé, Jorge Rebelo de Almeida, valorizou a abertura da nova unidade na Reserva do Paiva.

"Este empreendimento (antigo Sheraton) estava precisando de uma revitalização, de investimento e de uma transformação do conceito de hotel. A unidade é muito completa e poderá atrair toda natureza de eventos. A região (do Cabo de Santo Agostinho) vai ser muito beneficiada com isso)", afirmou.

Representando a governadora de Pernambuco, Raquel Lyra, a vice-governadora do estado, Priscila Krause, destacou a importância do investimento feito pelo grupo Vila Galé.

“Agradecemos a confiança do grupo investir mais uma vez no estado de Pernambuco, que vive hoje um momento muito próspero. Conseguimos tracionar investimentos e um deles foi na infraestrutura aqui no litoral sul, com mais de meio bilhão de reais aplicados. Preparamos o estado e estamos em um momento que dá sustentabilidade ao desenvolvimento econômico”, afirmou.

Já o prefeito do Cabo de Santo Agostinho, Lula Cabral, projetou o fortalecimento econômico do município com a abertura do novo hotel.

"A chegada desse novo empreendimento do grupo Vila Galé reforça a confiança dos investidores no potencial do Cabo de Santo Agostinho. Vai gerar empregos, fortalecer o turismo e movimentar toda a nossa economia. É mais uma conquista que mostra que o município voltou a crescer, atrair investimentos e criar oportunidades para a nossa população”, disse. Leia também • Haddad será lançado em SP com acenos ao eleitor de centro e anúncio de suplentes • Representante comercial dos EUA fará anúncio sobre tarifas

Vila Galé Reserva do Paiva

Criado em 1986 e com operações também na Espanha, Cuba e Portugal, o Vila Galé soma mais 13 hoteis em operação no Brasil e outros oito em desenvolvimento em estados brasileiros.

O empreendimento que chega ao Paiva marca a 53ª operação do grupo.

A nova unidade terá 298 apartamentos, entre eles uma suíte presidencial. A área de lazer contará com três piscinas — uma delas coberta, no Spa Satsanga —, parque aquático, jacuzzi, academia e um beach club com bar e restaurante próprios, além de novo projeto paisagístico.

Na gastronomia, serão quatro opções: Inevitável, Cervejaria Portuguesa, Massa Fina e o restaurante do Beach Club Vila Galé.

O empreendimento também contará com 13 salas para convenções e eventos corporativos e sociais, entre elas um salão com capacidade para 1,1 mil pessoas sentadas. Já o foyer, de 1.290 metros quadrados, comporta até 1,4 mil convidados — dimensões que reforçam a vocação do hotel para o segmento MICE (Meetings, Incentives, Conferences and Exhibition), voltado para reuniões, incentivos, conferências e exposições.

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