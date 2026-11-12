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TOMATE CARO Vilão da inflação? Entenda por que o tomate está mais caro em todo o país Levantamento foi em parceria do Conab e o Dieese apontou alta em todas a capitais do país. Fruto deve voltar a liderar a alta entre os alimentos no IPCA a ser divulgado hoje

O preço do tomate disparou entre setembro e outubro em todas as capitais do Brasil entre os produtos de maior custo da cesta básica. É o que mostra a Pesquisa Nacional da Cesta Básica de Alimentos, feita em parceria com a Companhia Nacional de Abastecimento (Conab) e o Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (Dieese).

Os dados divulgados também apontam que o arroz e a carne bovina estão entre os mais custosos para as famílias brasileiras.

A menor variação foi em Boa Vista, de 0,68%. Em compensação, Maceió teve a maior alta: 58,32%. No Rio de Janeiro, o tomate ficou 20,14% mais caro. E, em São Paulo, 14,77%.

O valor subiu em todas as capitais no acumulado de 12 meses, com variação menor em Macapá, de 2,64%, e a maior em Cuiabá, de 117,12%.

Essa alta acompanha o que já mostrou no Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo 15 (IPCA-15) de outubro, espécie de prévia da inflação oficial do mês divulgado pelo IBGE, que apontou uma alta de 24,54%. Tudo indica que o tomate será novamente um destaque na divulgação do IPCA de outubro, hoje.

O que explica?

A chuva é o principal fator desse aumento, apontou o relatório da Conab. O tomate precisa de calor e luz solar para amadurecer. Quando as temperaturas ficam mais baixas, como aconteceu nesta primavera, o fruto demora a se desenvolver e amadurecer. Além disso, o excesso de chuva nas regiões produtoras dificulta o trabalho da colheita no campo.

Com isso, o volume de produção diminuiu e está chegando menos tomates aos centros de distribuição e supermercados, elevando os preços.

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