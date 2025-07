Vin Club Premiere consolida modelo de condomínio de alto padrão com vinícola em Gravatá

A- A+

A GMG Premiere realizou, no último dia 28 de junho, o evento de celebração do plantio do vinhedo definitivo do Vin Club Premiere, projeto que marca a consolidação de um novo formato de empreendimento de alto padrão em Pernambuco. Localizado em uma extensa área rural de Gravatá, o complexo reúne, em um só lugar, residências de campo, vinícola boutique, haras e parque, criando um modelo inédito de condomínio na região.

Foto: Da esquerda para a direita: Paulo Laureano (Enólogo) | Guilherme Guerra (Idealizador do projeto) | Joselito Gomes (Prefeito de Gravatá) | Viviane Facundes (Primeira Dama de Gravatá) | Crédito: Divulgação

O evento contou com a presença do empresário Guilherme Guerra, sócio-fundador da GMG Premiere, do enólogo português Paulo Laureano — sócio do empreendimento e curador do Privilegium, clube exclusivo voltado aos amantes do mundo do vinho, que terá rótulos selecionados — e do prefeito de Gravatá, Joselito Gomes, que reforçou a importância do empreendimento para o desenvolvimento econômico e turístico do município.

O enólogo português Paulo Laureano faz a gestão da vitivinicultura e todo o desenvolvimento da vinícola, cuja proposta é buscar a máxima qualidade, adaptando os ciclos da videira às condições de terroir e clima da região. Em parceria com a Embrapa, estudos confirmaram que o terroir gravataense é propício ao cultivo de uvas como sauvignon blanc, alvarinho, chardonnay, merlot, cabernet franc, syrah e touriga nacional. A produção será voltada para vinhos brancos, verdes, rosés, tintos e espumantes. A perspectiva é de que os primeiros vinhos sejam lançados em até três anos e com a filosofia voltada à excelência, a vinícola adotará apenas uma safra por ano, com estimativa de 36 mil garrafas produzidas anualmente.

“O que nós pensamos em relação aos vinhos que vamos desenhar neste terroir é que eles tenham de fato uma identidade e uma personalidade que tenha a ver com o clima e o solo de Gravatá e com o comportamento das uvas selecionadas”, explica Paulo Laureano.

Crédito: Divulgação

Localizado a 80 km do Recife, o Vin Club Premiere reúne exclusividade, terroir, luxo no campo e experiências que unem enogastronomia, arquitetura e bem-viver. O projeto reúne, em um só conceito, três grandes desejos: ter uma residência de campo de alto padrão, desfrutar de uma vinícola boutique própria e viver a experiência de um haras privativo. O condomínio será composto por casas de 150 m² a 325 m², implantadas em terrenos de 800m² a 1.000 m², com piscina privativa, deck, gazebo e oito vagas de garagem. O projeto é de Sandro Guedes, do Studio SG55, com execução comandada por Lucian Fragoso, da Monthé Engenharia, parceria que assina todos os empreendimentos da GMG Premiere.

Concebido para um público premium e sofisticado, o Vin Club Premiere integra o portfólio da GMG Premiere, desenvolvedora de imóveis com conceito que une exclusividade e modelo de negócio empreendedor. “A GMG trabalha com o modelo de Sociedade de Desenvolvimento Imobiliário - SDI, em que, por meio de Sociedades de Propósito Específico – SPEs, os sócios reúnem esforços conjuntos para implementar o empreendimento com capital próprio, que é mais um requisito da empresa. Cada SDI remete necessariamente a um empreendimento específico. Além da valorização e da rentabilização, todos os nossos empreendimentos são feitos para, de fato, serem usufruídos pelos sócios e seus familiares e amigos, e esse é o mais importante desses três pilares”, explica Guilherme Guerra, sócio-fundador da GMG.

A GMG Premiere atua como desenvolvedora de empreendimentos imobiliários e se destaca por criar projetos que unem arquitetura autoral, soluções sustentáveis e experiências integradas ao estilo de vida dos sócios de cada projeto. No portfólio da empresa estão o Maison Premiere (premiado no Troféu Ademi 2023), o GMG Real Estate (Av. Rosa e Silva), o Narguilé Beach Club, o Cambôa Residence e o Plage Premiere (em Muro Alto), a Village Premiere (pousada que será inaugurada em Fernando de Noronha), além do Terraço Rio Branco (Recife Antigo) e novos projetos em desenvolvimento na Praia de Gravatá e em Lisboa.

“Cada empreendimento é pensado para ir além. Criamos espaços que unem conforto, pra-ticidade e uma visão de futuro, transformando não só a vida daqueles que integram os empre¬endimentos, como também o cenário urbano. Mais do que imóveis, os empreendimentos GMG representam qualidade de vida. Representam sonhos, acompanhando o sócio em cada fase”, explica a sócia da GMG Premiere, Beatriz Guerra.

