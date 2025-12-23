A- A+

ESTADOS UNIDOS Vince Zampella: vídeo mostra momento em que Ferrari dirigida por criador de "Call of Duty" bate Executivo e desenvolvedor, considerado um dos maiores nomes dos jogos de tiro em primeira pessoa, morren enquanto dirigia na Califórnia

Um dos criadores do famoso jogo “Call of Duty”, Vince Zampella morreu aos 55 anos em um acidente de trânsito nos Estados Unidos, comunicou a Electronic Arts (EA) nesta terça-feira. A tragédia aconteceu no domingo, quando Zampella dirigia uma Ferrari por uma estrada ao norte de Los Angeles, de acordo com o canal NBC4.

Imagens que circulam nas redes sociais mostram o momento em que a Ferrari sai da pista, bate em um muro de concreto e fica em chamas.

Segundo a Polícia Rodoviária da Califórnia, “por razões desconhecidas, o veículo saiu da estrada, colidiu com uma barreira de concreto” e pegou fogo. Ainda conforme a nota, o motorista e o passageiro, que foi ejetado do veículo, morreram em consequência dos ferimentos.

The creator of Call of Duty and Battlefield 6 was killed in a car crash



Vince Zampella lost control of his Ferrari as it exited a tunnel, crashed into a barrier, and caught fire.



Zampella was driving and died at the scene. The passenger was thrown from the car by the impact and… pic.twitter.com/k87Mz0XrDe — NEXTA (@nexta_tv) December 23, 2025

Testemunhas também publicaram nas redes sociais um vídeo que mostra a Ferrari vermelha destruída após a colisão. As causas do acidente seguem sob investigação.

Quem foi Vince Zampella?

Zampella era considerado um dos principais pioneiros do gênero de jogos de tiro em primeira pessoa. Seus estúdios criaram alguns dos jogos eletrônicos mais vendidos do mundo, com impacto duradouro na indústria.





Neste ano, o jogo “Battlefield 6” estabeleceu um novo recorde de vendas para a franquia. O título de combate em massa soma mais de 100 milhões de jogadores ao longo das últimas duas décadas, considerando suas diversas versões. O número expressivo não foi inédito na carreira de Zampella: até hoje, “Call of Duty” reúne mais de 100 milhões de jogadores ativos mensais.

“Você tem o sonho de que o jogo será popular, mas acredito que nunca estamos realmente preparados para este nível de sucesso”, declarou Zampella ao site IGN, em entrevista concedida em 2016.

Zampella era conhecido como cocriador da franquia “Call of Duty” e fundador da Respawn Entertainment, estúdio responsável por títulos como “Titanfall”, “Apex Legends” e “Star Wars Jedi”.

Ele iniciou a carreira na década de 1990 como designer de jogos de tiro e, em 2002, cofundou a Infinity Ward, lançando “Call of Duty” no ano seguinte. Alguns anos depois, a Activision adquiriu o estúdio. Zampella deixou a empresa em meio a controvérsias e, em 2010, fundou a Respawn Entertainment, adquirida pela Electronic Arts em 2017.

Na EA, teve papel central na revitalização da franquia “Battlefield”, consolidando sua reputação como uma das figuras mais influentes do setor de jogos de tiro em primeira pessoa.

“É uma perda inimaginável, e nossos corações estão com a família de Vince, seus entes queridos e todos aqueles que foram tocados por seu trabalho”, afirmou a Electronic Arts em comunicado. “A influência de Vince na indústria de videogames foi profunda e de grande alcance. O trabalho dele ajudou a moldar o entretenimento interativo moderno”, acrescentou a empresa.

Veja também