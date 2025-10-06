A- A+

NEGÓCIOS Vinci Compass adquire controle da Verde por R$ 48 milhões e ações Gestora carioca comprou 50,1% da gestora de Luis Stuhlberger, que possui R$ 16 bilhões sob gestão

A Vinci Compass, casa fundada no Rio com R$ 340 bilhões em ativos sob gestão em toda a América Latina, anunciou no fim da tarde desta segunda-feira (6) um acordo para adquirir a gestora Verde, de Luis Stuhlberger, casa com R$ 16 bilhões sob gestão.

O comunicado informa que a transação será realizada em duas partes. Na primeira fase, a Vinci vai adquirir 3,1 milhões de classes A e R$ 46,8 milhões em pagamento para obter os 50,1% do capital da Verde.

Após cinco anos, começa a segunda fase, quando a Vinci poderá comprar os 49,9% restantes, assumindo todo o capital da Verde apenas se atingir determinadas metas estabelecidas no negócio, o chamado earnout. O pagamento nesta nova fase é estimado em R$ 127,4 milhões de reais.

Segundo o comunicado, a estrutura preserva a independência da Verde, mantendo Stuhlberger no controle da gestora. Agora, ele também se torna sócio da Vinci, que já possui Alessandro Horta e Gilberto Sayão no comando.

Também haverá manutenção das funções da equipe atual, participando de um modelo de governança independente. As casas esperam concluir a transação até o fim do ano, afirmando que a transação depende de aprovações regulatórias.

No comunicado, as gestoras afirmam que o negócio adiciona escala e melhora o mix de ativos sob gestão, já que a operação deve reforçar a capacidade da Vinci nas áreas de multimercado e previdência por conta da alcançada capacidade administrativa da Verde nestas áreas, além de aumentar a capacidade de atuar em produtos voltados a clientes de alta renda, reforçando soluções para clientes institucionais.

“A entrada da equipe da Verde na parceria eleva nossa plataforma, ancorando os comitês de investimentos, risco e alocação de ativos com um dos principais estrategistas multimercado do Brasil”, afirmou Alessandro Horta, CEO da Vinci Compass, em comunicado, afirmando que o negócio acelera o lançamento de novas estratégias diferenciadas e aprofunda o diálogo com investidores de toda América Latina.

Luis Stuhlberger, CEO da Verde, disse no comunicado que o negócio representa uma oportunidade de crescimento significativa para a Verde e para os clientes: “A combinação une a franquia multimercado de múltiplas décadas da Verde à distribuição pan-regional e à profundidade em investimentos alternativos da Vinci Compass, criando uma plataforma mais ampla para desempenho e inovação em produtos — ao mesmo tempo em que preserva nossa independência de investimento”, afirmou.

Veja também