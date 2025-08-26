Ter, 26 de Agosto

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalterça26/08/2025
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
TARIFAS

Vinte e cinco países suspendem envios de pacotes por via postal aos EUA devido às tarifas

A decisão vem em meio à incerteza sobre o impacto das tarifas planejadas pelo presidente Donald Trump

Reportar Erro
Presidente dos Estados Unidos, Donald TrumpPresidente dos Estados Unidos, Donald Trump - Foto: Mandel Ngan/AFP

A agência postal da ONU informou, nesta terça-feira (26), que 25 países decidiram suspender o envio de encomendas para os Estados Unidos em meio à incerteza sobre o impacto das tarifas planejadas pelo presidente Donald Trump.

"Operadores postais de 25 países-membros notificaram a União Postal Universal (UPU) que suspenderam seus serviços postais de saída para os Estados Unidos devido a incertezas relacionadas aos serviços de trânsito", afirmou a UPU em um comunicado.

 

Leia também

• Lula reúne ministros para cobrar entregas e alinhar discurso após tarifaço e derrota no Congresso

• Trump ameaça China com tarifas de quase 200% se não exportar ímãs de terras raras

• Diplomacia brasileira foi 'deixada de lado' na questão das tarifas, diz Tarcísio

Reportar Erro

Veja também

Newsletter