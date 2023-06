Virgin Galactic fará seu primeiro voo comercial ao espaço em junho

A- A+

A Virgin Galactic, empresa de turismo espacial de Richard Branson, planeja realizar sua primeira missão espacial comercial de passageiros em 27 de junho. O voo, chamado Galactic 01, incluirá pesquisadores da Força Aérea Italiana e do Conselho Nacional de Pesquisa da Itália, informou a empresa na quinta-feira.

Ele também marcará o início das operações comerciais da Virgin Galactic, após inúmeros atrasos, e abrirá caminho para que as centenas de turistas espaciais que anteriormente compraram passagens de seis dígitos possam finalmente voar nas naves da empresa.

A empresa tem como meta uma janela de voo entre 27 e 30 de junho e voará com seu avião espacial VSS Unity para fora do Spaceport America, no Novo México. A tripulação do Galactic 01 conduzirá experimentos no ambiente de microgravidade do espaço, disse a Virgin Galactic.

Assim que a missão estiver concluída, a Virgin Galactic planeja segui-la com um segundo voo comercial, Galactic 02, no início de agosto. A empresa disse que espera realizar missões mensais daqui para frente.

A Virgin Galactic não anunciou a tripulação da Galactic 02, mas deu a entender que o voo poderá finalmente transportar turistas que fizeram depósitos iniciais em assentos anos atrás.

A estreia comercial “abrirá as portas” para as cerca de 800 pessoas que já se inscreveram para os assentos, um grupo que representa 66 países, disse o CEO Michael Colglazier em comunicado.

A Virgin Galactic retornou recentemente aos voos espaciais depois de quase dois anos com um voo de teste chamado Unity 25, que enviou seis funcionários da empresa para o limite do espaço e voltou. O voo permitiu que a empresa fizesse uma avaliação final do "sistema completo de voos espaciais e da experiência dos astronautas" antes dos voos comerciais, disse a empresa.

A empresa havia planejado operações comerciais desde que levou Branson, seu fundador, ao espaço em julho de 2021, mas adiou repetidamente o início à medida que atualizava seus veículos de voo. Até o momento, a Virgin Galactic levou o VSS Unity ao espaço e voltou cinco vezes.

