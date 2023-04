A- A+

satélites Virgin Orbit, do bilionário Richard Branson, pede recuperação judicial nos EUA Empresa de lançamento de satélites faz parte do grupo que inclui a Virgin Galactic, de voos espaciais. Companhia já demitiu 675 funcionários, tem US$ 153 milhões em dívidas e agora busca um comprador

A Virgin Orbit, empresa de lançamento de satélites ligada ao bilionário britânico Richard Branson, entrou com pedido de recuperação judicial nos Estados Unidos depois de não ter conseguido garantir o financiamento necessário para continuar operando e ter cortado 85% de sua equipe.

A empresa listou US$ 243 milhões em ativos e US$ 153,5 milhões para sua dívida total em uma petição do Capítulo 11 apresentada no Tribunal de Falências do Distrito de Delaware. E informou que está buscando um comprador.

O movimento pontua o rápido colapso da empresa com sede em Long Beach, Califórnia, após um fracasso de lançamento de alto perfil em janeiro e queda no preço de suas ações. A Virgin Orbit interrompeu temporariamente as operações em março enquanto buscava capital adicional e, posteriormente, demitiu 675 funcionários.

A Virgin Investments, de Branson, forneceu US$ 31,6 milhões para manter a operação reduzida da empresa enquanto continua buscando um comprador, de acordo com um comunicado. O CEO Dan Hart disse que está buscando uma transação que posicione a Virgin Orbit e seus ativos “para futuras oportunidades e missões”.

A empresa - parte do império de Branson que inclui a Virgin Atlantic Airways e a empresa de voos espaciais Virgin Galactic - não teve lucro como empresa pública.

A empresa de lançamento começou a operar oficialmente em 2017 como uma ramificação da Virgin Galactic. Os negócios da Virgin Orbit centravam-se no lançamento de pequenos satélites em órbita. Segundo a empresa, ela lançou com sucesso 33 satélites.

Lançamento em pleno ar

Ao contrário de alguns concorrentes que lançam foguetes do solo, a Virgin Orbit usa uma técnica conhecida como lançamento aéreo, na qual seu foguete LauncherOne é lançado em grande altitude por baixo da asa de um avião Boeing 747 modificado. A empresa começou a desenvolver o foguete na Virgin Galactic, anos antes de o negócio de lançamento de satélites ser formalmente criado.

A Virgin Orbit lançou com sucesso sua primeira missão em órbita em janeiro de 2021 e completou quatro voos bem-sucedidos até 2022. E planejava aumentar sua frequência de lançamento este ano, mas teve que reavaliar após o fracasso da missão de janeiro, que deveria ser o primeiro lançamento orbital de solo britânico. Seu veículo nunca chegou à órbita depois de sofrer um problema com um filtro de combustível durante o voo, levando à perda de nove pequenos satélites.

