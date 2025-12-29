A- A+

TRANSAÇÕES Visa: Centenas de transações eletrônicas foram concluídas por IA e adoção em massa vem em 2026 Pesquisas da Visa indicam que mais de 70% dos consumidores da América Latina têm usado IA para ajudá-los nas compras

A bandeira de cartões Visa anunciou hoje que "centenas de transações" no comércio eletrônico foram concluídas pela inteligência artificial (IA), em operações com parceiros. Esse avanço sinaliza que 2025 será o último ano em que os consumidores navegarão por produtos e farão o fechamento das compras (checkout) sozinhos ao adquirir produtos pela internet.

Em comunicado, a Visa ressalta que os 'pagamentos agênticos', como são chamadas as operações feitas por robôs de IA, devem passar "rapidamente da fase de experimentação para a adoção em massa". Nessas operações, os consumidores pedem aos robôs que busquem um produto, comparem preços e realizem as compras.

A Visa está trabalhado com mais de 100 parceiros na cadeia de cartões para os 'pagamentos agênticos'. "Essas colaborações já produziram centenas de transações reais controladas e iniciadas por agentes, provando a viabilidade das compras impulsionadas por IA", afirma o comunicado.

"Temos visto progressos impressionantes em como a IA transformará o comércio", comenta Rubail Birwadker, vice-presidente sênior e chefe de Produtos de Crescimento e Parcerias da Visa, em nota à imprensa. "Em 2026, os agentes de IA não só auxiliarão no processo de compra como as completarão "

Pesquisas da Visa indicam que mais de 70% dos consumidores da América Latina têm usado IA para ajudá-los nas compras. Nos EUA, quase metade dos compradores usa ferramentas de IA em pelo menos uma tarefa quando fazem compras - de comparações de preço até recomendações.

Nos Estados Unidos, os primeiros pilotos com parceiros já realizam todas as etapas de uma compra em um sistema beta fechado, tanto para empresas quanto para consumidores. Na Ásia Pacífico e Europa, os pilotos devem começar no início de 2026.

"Na América Latina e Caribe, a Visa está trabalhando para garantir que os consumidores estejam preparados para fazer compras impulsionadas por IA nos principais estabelecimentos comerciais da região no próximo ano."

Veja também