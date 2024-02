Vision Pro, óculos de realidade mista da Apple, chega ao mercado. Para que serve e quanto valor?

A- A+

O Vision Pro, primeiro óculos de realidade mista da Apple, chega às lojas nesta sexta-feira nos Estados Unidos. A pré-venda do novo dispositivo da gigante da tecnologia começou em 19 de janeiro.

Não há previsão ainda para o acessório ser comercializado em outros países, como o Brasil, mas os fãs de gadgets por aqui já devem se prevenir contra o 'custo fantasma'. Cada extra que se paga por um acessório aumenta - e muito - o valor do óculos

Segundo a Apple, o Vision Pro vai obedecer comando de voz, do movimento dos olhos e dos gestos dos dedos. Assim, os usuários vão abrir aplicativos simplesmente olhando para eles, tocando os dedos para selecionar, passando o pulso para rolar ou recorrendo a um teclado virtual para digitar.

Uma versão da Apple TV também vai oferecer nesse primeiro momento 150 títulos audiovisuais em 3D, com profundidade. Para isso, foi feita parceira com a Disney, que desenvolveu conteúdo especial como o “Encounter Dinosaurs”, com criaturas pré-históricas.

Haverá ainda 250 games disponíveis no Apple Arcade.

Quando a Apple apresentou os óculos de realidade virtual Vision Pro no ano passado em uma conferência de tecnologia, muitos na plateia ficaram boquiabertos com o preço: US$ 3.500 (cerca de R$ 17.330). Isso representa mais do que o quádruplo do custo de um novo iPhone e 14 vezes o custo de um fone de ouvido concorrente da Meta.

Antes de seu lançamento, a discussão se concentrou em seu preço. Muitos se perguntaram por que as pessoas pagariam tanto para fazer o que já fazem com seus computadores, TVs e consoles de jogos.

E o custo real para ter o Vision Pro é provavelmente ainda maior. Pode chegar a US$ 4.600 (cerca de R$ 22.780). Isso porque o preço aumenta com os complementos e acessórios que muitas pessoas vão querer comprar:

O estojo de transporte de US$ 200 (R$ 990) para proteger o Vision Pro em qualquer lugar.

Um par de fones de ouvido, como os AirPods, de US$ 180 (R$ 890), para ouvir música em particular.

Uma bateria sobressalente de US$ 200 (R$ 990) para aproveitar melhor o fone de ouvido (porque com apenas duas horas de duração da bateria, o fone de ouvido não durará o suficiente para reproduzir um filme de longa metragem).

Inserções de lentes de prescrição de US$ 100 (R$ 495) para quem usa óculos.

Uma almofada sobressalente de US$ 200 (R$ 990) para que os óculos caibam em outro membro da família.

Um adicional de US$ 200 (R$ 990) para a opção de armazenamento de dados maior (512 gigabytes em vez dos 256 gigabytes do modelo básico) para armazenar mais vídeos e aplicativos no dispositivo.

E esses são apenas os extras que muitos consideram indispensáveis. Outras opções, incluindo a cobertura de garantia estendida de US$ 500 (R$ 2.476) da Apple, um controlador de videogame de US$ 70 (R$ 346) e um suporte de bateria de US$ 50 (R$ 247) para prender na calça, podem elevar o preço bem acima de US$ 5.000 (R$ 24.764) sem impostos.





Diante desses números impressionantes, todos nós podemos aprender uma lição valiosa com o Vision Pro sobre "custos fantasmas", os complementos que aumentam significativamente o valor que gastamos.

No caso de eletrônicos, incluindo smartphones, computadores e headsets de realidade virtual, eles podem incluir estojos e dispositivos de carregamento.

Uma compreensão clara do verdadeiro custo da propriedade de tecnologia é crucial para qualquer consumidor que esteja tentando manter o controle de seu orçamento, disse Ramit Sethi, consultor de finanças pessoais.

Sethi contou que aprendeu sobre custos fantasmas quando comprou um Honda Accord há cerca de 20 anos. Inicialmente, ele pensou que estava gastando US$ 350 (R$ 1.733) por mês com o carro, para pagar o empréstimo.

O custo real acabou sendo de US$ 1.000 (R$ 4.950) por mês depois que ele somou a manutenção, o seguro, a gasolina, o estacionamento e os pedágios.

- As empresas contam com o fato de você não ser capaz de fazer as contas. Quanto maior a compra, mais dinheiro você gasta de forma invisível - acrescentou Sethi, que apresenta um podcast sobre psicologia do dinheiro.

Essas lições se aplicam a todos os produtos de tecnologia que usamos regularmente, não apenas ao hardware da Apple. Vamos analisar os custos fantasmas de um computador Windows e de um celular Samsung.

Computador Windows/Microsoft

A Microsoft vende seu Surface Laptop 5 a um preço inicial de varejo de US$ 1.000 (R$ 4.950). Mas depois que alguns extras são adicionados na Microsoft Store, o preço real é de US$ 1.950 (R$ 9.658, quase o dobro do preço de etiqueta.

Os extras incluem:

US$ 500 (R$ 2.476) para mais memória

Um par de fones de ouvido, como os de US$ 250 (R$ 1.238) da Microsoft

US$ 200 (R$ 990) para o dock da Microsoft que carrega o laptop e o conecta a um monitor externo.

Aqui, o maior custo fantasma é a memória, que é importante para ajudar o computador a executar sem problemas vários aplicativos ao mesmo tempo. Normalmente, os fabricantes de computadores vendem seus modelos básicos com uma quantidade modesta de memória que provavelmente não será suficiente para manter o computador funcionando rapidamente por muitos anos. Por isso, é aconselhável comprar o modelo com memória extra.

O modelo básico de US$ 1.000 do Surface Laptop 5 vem com apenas 8 gigabytes de memória, mas a maioria das pessoas provavelmente precisará do dobro disso para executar sem problemas o sistema operacional Windows mais recente e novos aplicativos e jogos. O modelo que inclui 16 gigabytes custa US$ 500 a mais.

Celular da Samsumg

O novo smartphone de ponta da Samsung, o Galaxy S24 Ultra, tem um preço inicial de US$ 1.300 (R$ 6.438). Mas, na realidade, ele é um telefone de US$ 1.540 (R$ 7.627).

Nos últimos cinco anos, muitos fabricantes de smartphones, incluindo a Apple, o Google e a Samsung, pararam de enviar telefones com acessórios básicos, como fones de ouvido e carregadores, uma mudança que aumentou suas margens de lucro.

E, como os fabricantes de computadores vendem mais memória, o modelo básico de um smartphone geralmente inclui uma quantidade modesta de armazenamento de dados que provavelmente não será suficiente para manter suas fotos, vídeos e aplicativos por muito tempo.

Primeiro, um breve comentário sobre armazenamento. Uma foto média ocupa 5 megabytes, de acordo com a Samsung. Portanto, tirar 3.000 fotos ocuparia cerca de 15 gigabytes. Jogos populares para celular, como Fortnite e Final Fantasy VII: Ever Crisis, consomem dezenas de gigabytes.

Na Netflix, cada hora de vídeo baixada para visualização off-line ocupa cerca de um gigabyte. Resumindo, o armazenamento de dados pode se esgotar rapidamente, então por que adquirir 256 gigabytes quando você poderia gastar cerca de US$ 100 a mais para obter o dobro disso?

A menos que já possua acessórios para funcionar com seu novo telefone, você terá que adicionar esses extras:

US$ 30 (R$ 148) para o bloco de carregamento da Samsung

US$ 40 (R$ 198) por uma capa protetora da Samsung

US$ 50 (R$ 247) pelos fones de ouvido sem fio da Samsung

Mais US$ 120 (R$ 595) para obter 512 gigabytes para armazenar mais fotos e aplicativos. (No momento em que este artigo foi escrito, esse upgrade de dados é gratuito em uma promoção por tempo limitado).

Isso sem contar o custo de usar o telefone com um plano de telefonia sem fio modesto de, digamos, US$ 70 (R$ 346) por mês. Com o serviço sem fio incluído, o custo de propriedade desse telefone Samsung durante três anos é de cerca de US$ 112,77 (R$ 558) por mês, ou US$ 4.060 (R$ 20.108) no total.

Resultado final

O objetivo não é envergonhar as pessoas em relação à compra de tecnologia, mas aumentar a conscientização sobre o que estamos realmente gastando em novos aparelhos, que é muito mais do que pensamos, ressaltou Sethi.

É por isso que a melhor prática para a maioria das pessoas que compram produtos de tecnologia é mantê-los pelo maior tempo possível. Dessa forma, elas maximizam o valor que obtêm não apenas dos dispositivos, mas dos muitos extras que compraram para eles ao longo do caminho.

Para fins de comparação, os exemplos acima mostraram os custos de extras, como fones de ouvido e capas, se você os comprasse diretamente dos fabricantes dos dispositivos. Um método simples de economizar dinheiro seria procurar alternativas mais baratas de terceiros, mas as compras ainda assim seriam custos fantasmas que aumentariam o preço geral do seu aparelho.

Isso tudo nos leva ao maior custo fantasma da compra regular de produtos como novos telefones e o Vision Pro da Apple: o preço que você paga por ser um dos primeiros a adotar o novo dispositivo

- Quanto mais você compra um novo telefone, mais as pessoas ao seu redor esperam que você tenha o que há de mais novo e mais você cria uma identidade de que sempre tem o que há de mais novo. Esse é o maior custo fantasma de todos - concluiu Sethi.

Veja também

Querosene de avião Petrobras reduz preço do QAV em fevereiro em meio à discussão no governo para socorrer setor aéreo